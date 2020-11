Mentre in patria è in vendita la nuova stampante Mijia, arrivano novità anche da parte della divisione indiana di Xiaomi, con il nuovo caricabatterie Mi 33W SonicCharge 2.0, un prodotto particolarmente interessante visto il prezzo stracciato a cui viene venduto.

Xiaomi punta alla potenza con il nuovo caricatore Mi 33W SonicCharge 2.0 | Caratteristiche & Prezzo

Il caricabatterie Xiaomi Mi 33W SonicCharge 2.0 è il successore del modello da 27W lanciato lo scorso anno e – ovviamente – arriva con una potenza maggiorata. In realtà si tratta di una soluzione ben nota, dato che viene proposta in confezione con vari modelli del brand (come Mi 10T e Mi 10T Pro, POCO M2 Pro e X3), ma l'azienda ha deciso di proporlo in vendita singolarmente. L'alimentatore supporta lo standard PD (Power Delivery) e quello Quick Charge 3.0; inoltre funziona a varie velocità e quindi può essere una soluzione adatta a molteplici utilizzi.

Il dispositivo arriva con la sigla MDY-11-EL, è realizzato in policarbonato ed è accompagnato da un cavo USB A / USB Type-C lungo 1 metro. L'unica colorazione disponibile è quella bianca mentre di seguito trovate i vari livelli di potenza che può offrire:

5V / 3A – 15W

9V / 2A – 18W

12V / 1,5A – 18W

9V / 3A – 27W

12V / 2,25A – 27W

20 V / 1,35 A – 27 W.

11V / 3A – 33W

Il prezzo del nuovo caricabatterie da 33W Xiaomi Mi SonicCharge 2.0 è di appena 11€ al cambio, ovvero 999 rupie. Il dispositivo è stato lanciato in India ed è acquistabile nel paese tramite lo store online del brand.

