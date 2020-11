POCO X3 NFC: ancora niente codice sorgente del kernel, nonostante le promesse

Se pensiamo al panorama attuale e ad un best buy da avere assolutamente, è impossibile non farsi venire in mente POCO X3 NFC. Protagonista di un prezzo lancio bestiale e varie offerte che rendono il tutto ancora più gustoso, il dispositivo si è rivelato una vera sorpresa per tutti. Ma nonostante ciò (e il successo del mid-range) manca ancora qualcosa e la compagnia cinese non ha mantenuto la promessa fatta durante l'evento di lancio.

POCO X3 NFC: ancora nulla per il rilascio del codice sorgente del kernel

Sia durante la presentazione di POCO X3 NFC (lo scorso 7 settembre) che in occasione del lancio in India dopo alcune settimane, la costola di Xiaomi ha sottolineato che il codice sorgente del kernel sarebbe stato rilasciato il giorno del debutto, strizzando l'occhio agli appassionati di modding e ai più attenti a certe questioni. Al termine di una polemica infinita, la compagnia di Lei Jun arrivò a promettere maggiore celerità nel rilascio: su questo non si può aggiungere nulla, tranne che la promessa è stata mantenuta (tranne qualche ritardo, ma nulla di veramente eclatante).

Lo stesso non si può dire di POCO X3 NFC: a distanza di oltre due mesi dall'arrivo sul mercato globale, ancora nulla. In realtà il produttore sarebbe ancora dentro le tempistiche, ma un ritardo del genere dopo l'annuncio di pubblicare il codice sorgente del kernel al Day 1 non può che far storcere il naso ad alcuni.

Comunque il nuovo medio di gamma del brand rimane una scelta eccellente, specialmente se acquistato in offerta (è ancora disponibile a 179€). Teniamo le dita incrociate e speriamo che POCO accontenti tutti e che si dedica a pubblicare il codice sorgente del kernel del dispositivo a stretto giro.

