Nelle scorse settimane abbiamo visto la nuova soluzione targata Aqara, un modulo ad alta precisione con un'autonomia in standby fino a 6 anni. Stavolta invece ci troviamo alle prese con un sensore di movimento realizzato esclusivamente da Xiaomi, io nuovo Mi Human Motion Sensor 2, dispositivo che va ad aggiungere alcune migliorie alla generazione precedente, ma senza impattare sul prezzo finale.

Xiaomi Mi Human Sensor 2: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Ovviamente parliamo pur sempre di un dispositivo della compagnia di Lei Jun, quindi caratterizzato dal solito design sobrio e con una colorazione bianca. Insomma, lo stile minimal del brand non si smentisce mai e il sensore di movimento Xiaomi Mi Human Sensor 2 non fa eccezione: piccolo, discreto e realizzato con materiali ignifughi di alta qualità. In termini di autonomia, il dispositivo integra una batteria CR2450 e – a detta dell'azienda – abbiamo una durata fino ad un anno.

Restando in termini di design, il dispositivo può essere posizionato sua in verticale che in orizzontale, su qualsiasi tipo di superficie.

Ora è presente anche un sensore di luminosità

Il nuovo sensore di movimento Xiaomi è in grado di rilevare in modo preciso la presenza umana (con un angolo di visione di 140° e fino a 7 metri) all'interno di un ambiente e funge da innesco per la registrazione tramite telecamera di sicurezza. La stessa funzione può essere utilizzata anche per altri dispositivi smart, come allarmi o lampadine.

La principale novità rispetto alla precedente generazione riguarda la presenza di un sensore di luminosità: in questo modo il sensore è in grado di distinguere tra giorno e notte.

Xiaomi Mi Sensor 2 (o Mi Motion Sensor 2): prezzo e disponibilità del nuovo sensore di movimento

Il prezzo del nuovo sensore di movimento Xiaomi Mi Human Sensor 2, conosciuto anche come Mi Motion Sensor 2, è di appena 6€ al cambio, ossia 49 yuan. Le vendite cominceranno a breve in patria e teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche da noi (ad un prezzo accessibile come questo).

