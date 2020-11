Xiaomi Mi 10 Pro al capolinea: stop alle vendite, c’è aria di Mi 11

Se state valutando di acquistare lo Xiaomi Mi 10 Pro potreste dovervi affrettare, dato che l'azienda lo sta rimuovendo dal suo catalogo. Rispetto agli anni passati, il 2020 ci ha proposto una serie di flagship a dir poco nutrita, fra Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra, per non parlare di Mi 10T. Ma fa strano che, dopo soltanto 8 mesi, il produttore abbia deciso di estromettere il modello Pro dalla lista di quelli acquistabili.

Xiaomi interrompe le vendite di Mi 10 Pro, che la serie Mi 11 possa arrivare prima del previsto?

Visitando lo store cinese si può notare come lo Xiaomi Mi 10 Pro non soltanto non sia acquistabile, ma non compaia nemmeno nel database. Lo stesso vale su YouPin, piattaforma nota per le meccaniche di crowdfunding ma sulla quale è anche possibile acquistare in maniera tradizionale i prodotti di Xiaomi e non. Anche su piattaforme esterne, come JingDong e Tmall, dello smartphone risultano scorte ultimate. Al contrario, su quello italiano è ancora presente ed acquistabile. Ma è normale: lo store nostrano non risponde alle stesse dinamiche di quello asiatico per tutta una serie di motivi, perlopiù logistici.

A questo punto viene da chiedersi: perché Xiaomi Mi 10 Pro è stato tolto dalle vendite già adesso? La teoria più intrigante vede la serie Xiaomi Mi 11 arrivare prima del solito, così come dovrebbe accadere anche per quella Samsung Galaxy S21. Questo grazie anche a Qualcomm, la cui produzione dello Snapdragon 875 (affidata proprio a Samsung) sarebbe già pronta. Fra l'altro, Xiaomi godrebbe di un'esclusiva temporale sull'utilizzo del chipset per battere la concorrenza, anche se quasi certamente solo in Cina.

