Giornata di rivelazioni, quella odierna: dopo Huawei Mate 40 Pro e Porsche Design, scopriamo come sarà fatto Samsung Galaxy S21. E non si tratta di un leak proveniente da una fonte qualunque, bensì dall'affidabile OnLeaks. Prendendo per buone le immagini, quindi, vediamo confermata la solita strategia di Samsung, ovvero cambiare design ogni 2 anni. Dopo Galaxy S10, su S20 furono cambiate le forme del modulo fotografico e con S21 vediamo qualche modifica ma nessuno stravolgimento.

LEGGI ANCHE:

Recensione Samsung Galaxy S20 FE: la Fan Edition è lui quello da comprare

Questo è Samsung Galaxy S21: niente rivoluzione, ma fa già discutere

Sul davanti non vediamo alcuna differenza sostanziale, con nuovamente il display con foro centrale, necessario per ospitare la singola selfie camera. Niente sensore sotto allo schermo, per quello sarà necessario attendere ancora. Ci troviamo di fronte ad un pannello Super AMOLED con diagonale da 6,2″, oltre che con vetro piatto. Viene così confermato il trend della coreana, decisa a tornare indietro e ridimensionare l'utilizzo di schermi Dual Edge dopo averli introdotti nel mercato. Dimensionalmente parlando, S20 misura 151,7 x 71,2 x 7.9 mm, salendo a 9 mm in corrispondenza del gradino della fotocamera.

Samsung Galaxy S20 non avrebbe stravolgimenti, ma le fattezze della tripla fotocamera stanno già facendo discutere. Le forme rimarrebbe simili al riquadro rettangolare di S20, ma con un design che si fonde al frame laterale. Ed in rete c'è chi si divide fra chi la apprezza e chi no: una scelta peculiare e che potrebbe essere stata adottata per spiccare dalla massa. Vediamo un collegamento con la serie Galaxy Note 20, con i tre sensori bene in vista e non “camuffati” da una finitura scura del riquadro.

S20 vs S21, the design is reversed in exchange for lower costs, Samsung has downgraded the S series. pic.twitter.com/9jqV5SwdW7 — Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2020

Un'ulteriore polemica è nata in merito allo spessore dei bordi. Confrontando i render di S21 con quello di S20 è possibile notare un allargamento delle cornici, sia sopra che ai lati. Prima di sperticarci in pareri, ricordiamoci che ci saranno anche Samsung Galaxy S21+ e S21 Ultra, i cui design dovrebbero differire dal modello base. OnLeaks conferma anche la fascia temporale della presentazione, prevista durante il mese di gennaio 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu