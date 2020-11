Xiaomi lancia un nuovo compressore elettrico portatile: piccolo, potente ed economico

Dopo l'ottimo prodotto targato 70mai, Xiaomi YouPin sforna il nuovo compressore elettrico portatile Dimi BPMI01E, soluzione super economica che non dovrebbe mancare mai in auto oppure durante i giri in bici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le funzionalità offerte dal dispositivo.

Xiaomi YouPin presenta il compressore elettrico Dimi BPMI01E, compatto e portatile

Il termini di design, il compressore elettrico portatile Dimi da Xiaomi YouPin si presenta con un look collaudato ed un'elegante colorazione nera. Il corpo misura 142 x 126 x 58 mm, per un peso di 0.93 kg: insomma, si tratta di una soluzione compatta e pratica da portare in giro (meglio ancora se tenuta fissa in automobile). Nonostante le dimensioni, si tratta di un compressore di tutto rispetto, in grado di erogare fino a 29 L d'aria al minuto.

Grazie alla sua potenza è possibile gonfiare la ruota di una bici in 46 secondi, quella di una motocicletta in 85 secondi e gli pneumatici di un'auto in 300 secondi. Tramite lo schermo integrato e la pratica manopola è possibile tenere sott'occhio la quantità di aria emessa e gonfiare anche prodotti di altro tipo, come palloni, ruote di scorta oppure accessori per il nuoto (come canotti, salvagente e così via).

La batteria è un'unità da 2.500 mAh (ricaricabile tramite Type-C) in grado di offrire fino a 120W edi gonfiare fino a 3 pneumatici per auto , 14 ruote di bici o 57 palloni da basket con una singola carica. Ciliegina sulla torta, come si nota anche in una delle immagini nell'articolo, il bordo superiore ospita una pratica torcia, utilissima sia di notte che in luoghi scarsamente illuminati. In confezione è presente una pratica bag e vari ugelli per permettere di collegare il dispositivo a vari tipi di ruote.

Per concludere, il prezzo del compressore elettrico portatile Dimi BPMI01E, lanciato su Xiaomi YouPin, è di soli 25€ al cambio attuale, ossia 199 yuan. Le vendite partiranno il 17 dicembre sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi e ovviamente ci aspettiamo di vederlo anche nei principali store per noi occidentali (magari con qualche settimana di ritardo).

