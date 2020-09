Il compressore portatile Xiaomi 70mai, uno dei classici prodotti della compagnia cinese che non può mancare nella collezione degli appassionati grazie alla sua indubbia utilità, è disponibile in offerta con codice sconto. Approfittatene ora, per mettere le mani su un accessorio pensato apposta per gli automobilisti (e per evitare sorprese).

Il compressore portatile Xiaomi 70mai scende a soli 31€ grazie a questo codice sconto

Il dispositivo arriva con un design compatto, nel perfetto stile minimal che accomuna la compagnia di Lei Jun e le sue azienda partner. Il compressore portatile di Xiaomi e 70mai permette di gonfiare uno pneumatico di medie dimensioni in soli 5 minuti ma può essere utilizzato senza alcun problema con varie tipologie di gomme (anche quelle delle bici). Il funzionamento, poi, è semplicissimo: basterà impostare la pressione desiderata e il dispositivo interromperà automaticamente l'operazione una volta raggiunto il valore desiderato.

Tornando alle dimensioni, il prodotto misura solo 164 x 148 mm e può essere conservato senza alcun ingombro direttamente nella propria auto. Il compressore portatile Xiaomi 70mai è disponibile in offerta con codice sconto grazie a Cafago: il dispositivo arriva dai magazzini cinesi dallo store, ma è possibile selezionare la spedizione Duty Free gratuitamente. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

