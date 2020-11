Sempre più giocatori approcciano al gaming online, che nella quasi totalità dei casi è in multiplayer a squadre, quindi avere una qualità audio di livello è fondamentale, dato che è svolto in remoto anche da parti del mondo molto lontane. Con l'esplosione del gaming mobile inoltre, c'è necessità di ottimizzare la CPU al fine di non consumare troppo e proprio per questo vivo, insieme a Tencent e Qualcomm, ha sviluppato un sistema audio che migliorerà la sessione di gioco.

Ecco come vivo e Tencent miglioreranno l'audio in gaming online grazie all'AI di Qualcomm

Come si può migliorare quindi l'audio di gioco? La soluzione sembrano averla vivo e Tencent, con il sistema GVoice, che perfeziona la tecnologia di elaborazione vocale di gioco grazie al motore AI di Qualcomm di quinta generazione, al fine di migliorare l'esperienza vocale dalla fonte.

Tencent ha affermato inoltre che l'algoritmo GVoice è profondamente ottimizzato per gli scenari di gioco offrendo prestazioni di qualità del suono rispetto agli algoritmi tradizionali di elaborazione vocale del software IM. Questo si riflette nel rapporto rumore, dove GVoice ha una media del 3.4% rispetto agli 11.5% del VOIP.

E vivo come integra l'algoritmo Tencent GVoice? Andando ad ottimizzarne i parametri nel processore Hexagon in esecuzione sul motore Qualcomm AI, ottenendo risultati molto migliori per gli scenari di gioco.

Per questo, quando si avvia il gioco, l'algoritmo di riduzione del rumore GVoice non va più direttamente sulla CPU, ma proprio sul motore per l'intelligenza artificiale, creando un risparmio energetico di livello, circa del 30%. Insomma, insieme alla ricerca e lo sviluppo degli smartphone stessi, si evolvono di pari passo anche le funzionalità gaming.

