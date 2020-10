Alzino la mano quelli che non riuscirebbero a fare a meno di un dispositivo Android con chipset Snapdragon. A meno che non siate utenti iOS, è difficile scegliere un telefono senza tale CPU. Ma se vi dicessimo che Qualcomm ha in mente di scendere in campo con i suoi smartphone da gaming.

Qualcomm: Xiaomi Black Shark, Nubia RedMagic, ASUS ROG Phone e Lenovo Legion avranno un nuovo rivalenegli smartphone da gaming

Come sarà composto quindi lo smartphone da gaming di Qualcomm? Ovviamente, ci mancherebbe, il chipset sarà una soluzione Snapdragon, nella configurazione massima che dovrebbe essere l'875, che dovrebbe essere presentato nei primi 2 giorni di dicembre 2020. Il resto della componentistica hardware sarà prodotta da ASUS, o meglio ASUStek, che non dovrebbe farsi competizione da sola causa ROG Phone 3 in quanto divisioni diverse.

Purtroppo non vi sono notizie in merito al nome di questa line di smartphone, ipotizzando potrebbero chiamarsi semplicemente Qualcomm Phone o Snapdragon Phone (che non sarebbe male), ma potrebbe anche avere un riferimento al gaming. Secondo il rapporto di DigiTimes, il primo modello dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno, il che sarebbe molto interessante.

Chissà che, inoltre, non possano arrivare modelli in ogni fascia di prezzo con chipset come i Qualcomm Snapdragon 765G, 750G o 732G come su smartphone tipo POCO X3 NFC, che non nasconde la sua anima gaming. Il tempo ci dirà cosa ne verrà fuori.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu