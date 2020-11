Negli scorsi giorni abbiamo visto come il nuovo Qualcomm Snapdragon 875, che ancora deve essere lanciato ufficialmente sul mercato, si comporti piuttosto bene. Qualche benchmark, infatti, ne ha rivelato la potenza bruta, riuscendo a tenere il passo di altri chipset di fascia altissima, come ad esempio il Kirin 9000 di Huawei. Ora, dunque, pare che qualche specifica in più sia stata rivelata in rete, mostrando un'architettura molto simile a quella dello Snapdragon 865.

Snapdragon 875: prestazioni migliori con il Cortex-X1

Secondo quanto riportato dal profilo Weibo di Digital Chat Station, lo Snapdragon 875 dovrebbe garantire prestazioni migliori rispetto al precedente modello. Questo chipset, infatti, potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un core Cortex-X1 da 2,84GHz, accompagnato da tre core Cortex-A78 da 2,42GHz e da 6 core Cortex-A55 da 1,8GHz.

Dai dati, dunque, pare che il Cortex-X1 sia in grado di garantire prestazioni superiori del 20% rispetto ad un Cortex-A78, con picchi vicini anche al 30%. Tutto in linea, quindi, con quanto mostrato negli scorsi giorni nei vari benchmark. Questo chipset, poi, sarà accompagnato anche da una GPU Adreno 660 che, in generale, potrebbe mostrare consumi minori, con una maggiore efficienza sotto questo aspetto. Mancano poche settimane al lancio, però, dunque attendiamo che Qualcomm presenti ufficialmente il prodotto per conoscerne tutti i dettagli.

