Problemi per Redmi Note 9/9 Pro, fra riavvii e EIS non funzionante

Nella 32esima puntata del Weekly Bug Report, Xiaomi ci ha parlato dei problemi software che affliggono Redmi Note 9 e Note 9 Pro. Non solo: nel report sono stati presi in esame anche i bug relativi a Xiaomi Mi A2 Lite e POCO X3, dei quali vi parliamo nell'articolo generale. Per quanto riguarda la serie Note 9, ci sono problemi degni di rilevanza che riguardano il sistema, così come il comparto fotografico.

Xiaomi parla dei problemi dei bug software su Redmi Note 9 e Note 9 Pro

Nel caso di Redmi Note 9, c'è un bug che attanaglia la fotocamera, più nello specifico l'EIS. I possessori dello smartphone non possono più usufruire della stabilizzazione elettronica, ottenendo immagini micro-mosse e video ballerini. Il problema deriva da un malfunzionamento della patch MTK ARcore, ma fortunatamente per noi sembrerebbe riguardare solamente la ROM indonesiana MIUI 12.0.2.0. Nel caso, fateci sapere nei commenti se anche nelle ROM occidentali avete riscontrato questa problematica.

Più espanso e grave, invece, è il problema che affligge Redmi Note 9 Pro. Alcuni fra i suoi possessori hanno testimoniato riavvii spontanei dello smartphone, una circostanza decisamente fastidiosa e che compromette l'esperienza generale. Il bug è presente in diverse versioni della ROM, ovvero la MIUI 11.0.1.0, 11.0.3.0, 11.0.4.0 EEA, così come 11.0.5.0 e 11.0.6 Global. Xiaomi ha affermato di star lavorando al fianco di Qualcomm per risolvere al più presto.

Non è la prima volta che vengono trovati bug sulla serie Redmi Note 9, precedentemente relativi a GPS, Wi-Fi e fotocamera, ma anche sensore di prossimità e capsula auricolare. A proposito, avete letto di quando dovrebbe arrivare Android 11 e del prossimo arrivo dei nuovi modelli High e Standard?

