La serie Redmi Note è tra le più vendute negli ultimi anni ed anche in Italia ha avuto un enorme successo, specie la gamma Note 9. Questa line up però, mancava della connessione 5G, rimandando tutto alla generazione successiva (o all'ultimo Redmi 10X, che però non fa parte della serie Note). Gli ultimi leak però, suggeriscono un arrivo di una versione 5G proprio del Note 9, che potrebbe avere anche un display con refresh rate molto alto.

Aggiornamento 05/11: dopo le primissime indiscrezioni i dettagli su un nuovo modello votato al 5G aumentano ed arriva un dubbio sulla sua identità. Trovate tutte le novità a fine articolo.

Redmi Note 9: svelate alcune specifiche della versione 5G

As per Digital Chat Station, Xiaomi will soon launch the 5G version of Redmi Note 9 series in China with the following specs:

-Snapdragon 765G

-120hz LCD

-48MP

Le voci sul nuovo Redmi Note 9 5G arrivano dall'affidabile Digital Chat Station, che su Weibo posta alcune specifiche circa un nuovo Redmi che arriverà in Cina con SoC Snapdragon 765G, display 120 Hz, batteria da 5.000 mAh, ricarica rapida da 33W e sensore principale della fotocamera da 48 MP. A confermare che si tratti poi di uno smartphone della Serie Note 9 ci pensa un altro leaker abbastanza affidabile come Sudhanshu.

Purtroppo non ci sono notizie in merito a quando possa in realtà arrivare questa interessante versione di Redmi Note 9 con 5G (o anche una versione Pro), ma non siamo lontani dal pensare che possa arrivare per l'autunno, prima che gli succeda la gamma Note 10, che supporterà nativamente la connessione 5G, che soprattutto in Cina è ormai una tecnologia abbastanza sviluppata.

Arrivano ulteriori “conferme” sui nuovi modelli 5G

Negli ultimi giorni sono cambiate varie cose per gli appassionati in attesa del lancio della serie Note 10 (o Note X): alcune indiscrezioni da DigitalChatStation – leaker solitamente affidabile – riferiscono che la nuova famiglia arriverà dopo… ben tre nuovi smartphone della serie Redmi Note 9, con tanto di supporto al 5G.

Tra questi figurerà anche un modello “top”, con il già citato display LCD con refresh rate a 120 Hz (lo vedete nella foto in alto, con tanto di punch hole); inoltre saranno presenti anche un pannello con una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz ed un modulo fotografico da 108 MP, con un sensore Samsung HM2. Le indiscrezioni dei media cinesi parlano poi della possibilità di vedere a bordo un chipset Snapdragon 750G, forse anche con una versione dotata di Dimensity 720.

In queste ore il noto leaker è tornato sull'argomento, offrendo ulteriori dettagli. Secondo l'insider si tratterà di una soluzione da 6.67″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), punch hole, vetro protettivo Gorilla Glass 5 con curvatura 2.5D, gamma cromatica NTSC 84%, luminosità fino a 450 nit e supporto alla tecnologia AdaptiveSync. Infine non mancherà la certificazione TUV per il grado di affaticamento degli occhi contro la luce blu.

E se Redmi Note 9 5G fosse un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite? | Aggiornamento 05/11

Dopo le ultime “conferme” da parte del leaker DigitalChatStation comincia a farsi strada un dubbio: a dispetto delle indiscrezioni e delle voci di corridoio, Redmi Note 9 5G potrebbe non essere un modello inedito, bensì un rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite. Le specifiche svelate fino a questo momento coincidono (qui trovate tutti i dettagli sulla famiglia Mi 10T) : la batteria da 4.800 mAh, il display LCD con punch hole da 6.67″, il refresh rate a 120 Hz, la tecnologia AdaptiveSync. Insomma, tutti gli indizi puntano in questa direzione!

Nel frattempo vi ricordiamo che già da tempo gira voce che la versione cinese di Mi 10T Lite potrebbe essere il futuro Redmi K40, in linea con il recente debutto di Redmi K30S (rebrand del Mi 10T standard). In questo modo si rimarrebbe nell'ambito della serie K anziché passare ad un'altra famiglia di dispositivi, ossia la gamma Note 9.

Comunque, al momento si tratta di indiscrezioni ed ipotesi: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

