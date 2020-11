Antutu premia Redmi: è il brand migliore per rapporto prezzo/prestazioni

Come ogni mese, anche questa volta Antutu ha pubblicato le proprie classifiche, non soltanto in termini di mere prestazioni ma anche in virtù del prezzo. E se si considera questa combinazione di parametri, ecco che Redmi salta all'occhio come il marchio più meritevole. Un traguardo raggiunto anche grazie all'ampio catalogo offerto dal sub-brand di Xiaomi, con numerosi modelli per tutte le tasche.

Rapporto prezzo/prestazioni: i dati di Antutu vedono Redmi come la migliore

Se si guarda alle sole prestazioni, ecco che le classifiche di Antutu vedono come vincitori Huawei Mate 40 Pro e Redmi 10X Pro 5G. Ma come cambiano le cose se si prende in considerazione anche il prezzo di vendita?

Partiamo dalla fascia più bassa, quella con tutti gli smartphone dal costo massimo di 1.499 yuan, quindi sotto ai 190€. Come avrete intuito dalla valuta, ci riferiamo al mercato della Cina, non sovrapponibile in toto a quello europeo. E sin dalla prima classifica è Redmi 10X 5G lo smartphone che guida una lista composta quasi esclusivamente da smartphone della stessa azienda. Il podio è occupato dai fratelli Redmi 9 e Note 8 Pro, ma non mancano anche Redmi K30 5G, K30i 5G e 10X 4G.

Proseguiamo con la classifica Antutu relativa alla fascia 1.500/1.999 yuan, quindi 190/255€. Qua i modelli in esame sono molti meno (solo 5), ma anche qua il migliore è Redmi K30 Ultra, seguito da Redmi K30 5G Racing Edition.

Passiamo alla classifica Antutu da 2.000/2.999 yuan, pari a 255/385€. Anche la graduatoria intermedia vede Redmi prevalere sulla concorrenza, con primo e terzo posto rispettivamente a Redmi K30S Ultra e K30 Pro, intervallati da Realme X7 Pro. Inoltre, verso il basso è presente anche Redmi 10X Pro.

La penultima classifica di Antutu punta ad una fascia superiore da 3.000/3.999 yuan, pari a 385/510€. E più si sale di prezzo, più si nota come la presenza di Redmi sia meno preponderante, con altri brand che iniziano ad occupare più posizioni nella classifica. Ma anche in questo caso la prima posizione spetta a Redmi K30 Pro Zoom Version, seguito da OPPO Ace 2 e Meizu 17.

Concludiamo con la fascia più premium per Antutu, quella superiore ai 4.500 yuan (sopra ai 575€) ed è qui che Redmi esce dal podio. Il podio premia iQOO 5 Pro, Meizu 17 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra, seguiti da top di gamma quali Mi 10 Pro, Vivo NEX 3S, X50 Pro+, OnePlus 8 Pro, OPPO Find X2 Pro, Huawei Mate 40 ed Honor 30 Pro+. Ma è normale che Redmi non sia presente, dato che è un target a cui il sub-brand di Xiaomi non ambisce (almeno ad oggi).

