I migliori robot smart ed aspirapolvere wireless da acquistare al Singles Day

Anche le pulizie, nel 2020, sono smart. Proprio per questo è sempre maggiore la fetta di utenza che si affida ad aspirapolvere e robot smart in grado di pulire uno o più ambienti domestici. La vera domanda, a questo punto, é: quale comprare? Che prodotto scegliere? In questa breve guida all'acquisto cercheremo di indirizzarvi, tenendo conto anche delle offerte del Singles Day su prodotti come aspirapolvere wireless e robot smart.

Le migliori offerte dell'11 novembre: quali robot smart e aspirapolvere wireless acquistare in offerta

Il mercato dei vacuum cleaner è ricchissimo di prodotti e, in particolare, c'è un'azienda a farla da padrona: Xiaomi. Grazie anche ai diversi sub-brand ed alle collaborazioni con numerose aziende cinesi, la società è stata in grado di offrire un parco prodotti particolarmente ricco. Non a caso, tra i grandi protagonisti del Singles Day, e poi del Black Friday, ci sarà proprio l'azienda cinese con i suoi dispositivi. Per comodità abbiamo deciso di proporre diverse alternative per fasce di prezzo.

Miglior aspirapolvere wireless a meno di 200€ | Offerte per Xiaomi Dreame V10

Come abbiamo accennato, il panorama di vacuum cleaner in casa Xiaomi è vastissimo e l'offerta entry level che vi proponiamo è la Dreame V10, aspirapolvere ciclonico dalle ottime capacità, ad un prezzo molto interessante.

Potenza d'aspirazione: 22.000 Pa;

22.000 Pa; Capacità serbatoio: 0,5l;

0,5l; Capacità della batteria: 2500 mAh;

2500 mAh; Peso: 1.5KG

Miglior aspirapolvere wireless a meno di 300€ | Offerte per Xiaomi Roborock H6

A rendere ancor più ricco il parco di aspirapolvere senza fili di Xiaomi, troviamo la Roborock H6 che, tra le sue peculiarità, vanta un display in stile Mi Band 4, riportante tutte le informazioni del caso. Si tratta dunque a tutti gli effetti di un prodotto premium in ogni suo dettaglio.

Potenza motore: 420W;

420W; Capacità serbatoio: 0,4l;

0,4l; Capacità della batteria: 3610 mAh;

3610 mAh; Peso: 2.8KG

Miglior robot aspirapolvere smart a meno di 400€ | Offerte per Xiaomi Viomi V3

Come accennato in apertura, la grande forza di Xiaomi palesata all'interno dell'ecosistema dei vacuum cleaner, sta proprio nelle sue collaborazioni. Tra le più frequenti nell'ambito domestico, troviamo Viomi che, con il V3 offre un robot aspirapolvere top di gamma sotto ogni punto di vista.

Dimensioni : 35 x 35 x 9.4 cm, peso di 3.6 kg;

: 35 x 35 x 9.4 cm, peso di 3.6 kg; Batteria : 4900 mAh;

: 4900 mAh; Potenza di aspirazione : 2600Pa;

: 2600Pa; Funzionalità : aspira, lava, asciuga, spazza;

: aspira, lava, asciuga, spazza; Serbatoio acqua : 550 ml;

: 550 ml; Serbatoio polvere : 550 ml;

: 550 ml; Tempo di ricarica : circa 4 ore;

: circa 4 ore; Autonomia: 90-120 minuti.

Miglior robot aspirapolvere smart a meno di 300€ | Offerte per 360 S7

Non solo Xiaomi in questa lunghissima lista di prodotti per la casa. Tra i robot vacuum cleaner più accreditati e da noi apprezzati nelle review, spunta il vacuum cleaner 360 S7.

Dimensioni : 35 x 35 x 10 cm, peso di 3.8 kg;

: 35 x 35 x 10 cm, peso di 3.8 kg; Batteria : 4900 mAh;

: 4900 mAh; Potenza di aspirazione : 2600Pa;

: 2600Pa; Funzionalità : aspira, lava, asciuga, spazza;

: aspira, lava, asciuga, spazza; Serbatoio acqua : 150 ml;

: 150 ml; Serbatoio polvere : 570 ml;

: 570 ml; Tempo di ricarica : circa 3 ore;

: circa 3 ore; Autonomia: 80-120 minuti.

Miglior robot aspirapolvere smart a meno di 200€ | Offerte per 360 C50

Avete intenzione di avvicinarvi al mondo dei vacuum cleaner? Il Vacuum 360 C50 potrà fare al caso vostro, conservando un prezzo decisamente più basso rispetto ad altri prodotti, pur mantenendo specifiche interessanti.