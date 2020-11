OPPO Green Days: nuove offerte nel mese di novembre, con Find X2 Pro e Enco X

Comincia a diventare sempre più caldo questo mese di novembre, tra Singles Day, Black Friday e tutte le varie offerte presenti su altri siti di e-commerce. Questo, dunque, potrebbe essere il momento giusto per cambiare il vostro smartphone, o per acquistare quel particolare accessorio di cui avete bisogno. Sono tante le aziende che stanno partecipando a questo periodo di sconti, e tra queste troviamo anche OPPO. Con gli OPPO Green Days, infatti, tutto questo mese sarà costellato di promozioni, offerte e nuovi arrivi, tra cui anche le Enco X.

Find X2 Pro e Reno 4 Pro arrivano con una Green Edition

Nel mese di novembre non si scherza affatto quest'anno. Con gli OPPO Green Days, infatti, avremo l'opportunità di vedere tantissimi sconti e il lancio di alcuni nuovi prodotti, come le freschissime OPPO Enco X, le cuffie true wireless dotate di cancellazione attiva del rumore. A partire da oggi, dunque, potrete acquistare OPPO Find X2 Pro Green Edition al prezzo di 1.199 euro, mentre OPPO Reno 4 Pro Green Edition sarà venduto a 849,99 euro.

Saranno tanti gli sconti in arrivo, su diversi dispositivi, dunque vi consigliamo di restare collegati al sito ufficiale per non perdervene nemmeno uno. Al di là di questo, però, arriverà anche un altro nuovo prodotto, ovvero le Enco X, le cuffie con ANC che propongono una qualità del suono, sulla carta, davvero eccezionale. Queste saranno presentate nelle seconda metà di novembre, con disponibilità su Amazon al prezzo consigliato di 179 euro. Cosa state aspettando, quindi? Collegatevi sul sito ufficiale ed attendete l'offerta giusta per voi!

