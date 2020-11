I migliori notebook cinesi da acquistare al Singles Day

Notebook cinesi, 2 in 1, tablet PC. Ora più che mai questi prodotti low cost che offrono però tutto ciò che serve per un lavoro quotidiano in remoto, sono quanto mai ricercati. Diversi di questi prodotti, proprio in occasione del Singles Day subiranno forti sconti. Quali tenere d'occhio, quali preferire? All'interno di questa breve guida all'acquisto avrete la possibilità di prender coscienza dei migliori dispositivi per rapporto qualità/prezzo, scegliendo quali acquistare.

Le migliori offerte dell'11 novembre: quali notebook acquistare in offerta

Sicuramente scegliere un notebook, o più in generale un dispositivo che vi supporti quotidianamente nel lavoro e negli studi non è un'impresa così facile visto il mercato così ampio. Proprio per questo abbiamo pensato di stilare una breve classifica alternando i prodotti per prezzo e per destinazione d'uso.

Miglior notebook sotto i 300€ | Offerte per Teclast F15

Siete alla ricerca di un vero e proprio portatile che vi accompagni in un utilizzo in mobilità e da casa? Se il vostro budget si aggira intorno ai 300€, la scelta migliore potrebbe ricadere senza dubbio sul Teclast F15, un dispositivo compatto ma dal display da 15.6″ che opta per una soluzione molto affidabile (e ricorrente in questa guida): il processore Intel N4100, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Miglior notebook sotto i 400€ | Offerte per CHUWI AeroBook Plus

CHUWI si è ormai affermata come una delle aziende più affidabili sotto un profilo di qualità costruttiva, pur riuscendo a volare basso con i prezzi. Il CHUWI Aerobook Plus ne è la prova. Stiamo parlando di un dispositivo dotato di processore Intel i5-6287U, display da 15.6″ IPS da 4K ed ingressi Type-C, ad un prezzo davvero competitivo: circa 400€.

Miglior notebook sotto i 300€ | Offerte per CHUWI AeroBook

Non siete legati al display da 15.6″? Allora l'Aerobook di CHUWI da seriamente da prendere in considerazione. Ci riferiamo ad un prodotto “liberamente ispirato” a MacBook Air e che fa della leggerezza uno dei suoi punti di forza. Il dispositivo vanta, infatti, un display da 13.3″ borderless, accompagnato comunque da un comparto hardware da non sottovalutare, rappresentato dal processore m3 di Intel.

Miglior convertibile 2 in 1 | Offerte per CHUWI Ubook

Il vostro budget si aggira intorno ai 250€ e siete alla ricerca di un dispositivo convertibile? CHUWI UBook è la miglior risposta. Si tratta di un tablet con Windows 10 da 11.6″ che vi permetterà sia di fruire di programmi di scrittura e di video, che di contenuti multimediali, grazie alla presenza del processore Intel N4100.

Offerte Singles Day in tempo reale

Cerchi altre offerte simili? Non perderti gli sconti in tempo reale sul nostro canale Telegram dedicato, potrai joinare cliccando direttamente in basso!

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .