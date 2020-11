I migliori smartphone cinesi da acquistare al Singles Day

Tra pochi giorni sarà la volta del Singles Day. L'11 novembre, in Cina, assume le sembianze del nostro Black Friday ed a beneficiarne sarete anche voi. Durante questo particolare giorno, infatti, dagli store cinesi arriveranno innumerevoli offerte imperdibili, molte delle quali già iniziate nei primi giorni di novembre. Insomma, si tratta del momento migliore per acquistare un nuovo smartphone. Quale? Vediamolo insieme!

Il miglior smartphone da acquistare l'11 novembre per fascia di prezzo

Chiaramente non esiste “il miglior smartphone”, ma senza dubbio quello più indicato alle caratteristiche che si necessitano, analizzando il prodotto in base a determinati fattori, tra cui il prezzo. Proprio per questo vi proporremo alcune scelte tenendo in considerazione come parametro principale proprio il rapporto qualità/prezzo, cercando di far coesistere la nostra scelta con la miglior offerta disponibile per il Singles Day.

Il miglior smartphone sotto i 100€ | Offerte per Redmi 9C

Sin dall'arrivo sul mercato europeo, Xiaomi prima e Redmi poi hanno puntato tantissimo sul segmento degli entry level/ mid-range. Proprio per questo le società sono state in grado di proporre un ottimo rapporto qualità prezzo nei suoi prodotti. L'ultimo best buy, in ordine di tempo, è proprio Redmi 9C.

Scheda tecnica

164.9 x 77 x 9 mm per un peso di 196 grammi ;

per un peso di ; display da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (1520 x 720 pixel);

di diagonale con risoluzione (1520 x 720 pixel); chipset quad-core MediaTek Helio G35 ;

; 2 GB di RAM;

di RAM; 32 GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512 GB );

di storage (espandibile tramite ); fotocamera principale da 13 + 2 + 2 mega-pixel con apertura f/2.2 e flash LED;

con apertura f/2.2 e flash LED; selfie camera da 5 mega-pixel con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; batteria da 5000 mAh ;

; sistema operativo Android 9.0 Oreo con interfaccia proprietaria MIUI ;

con interfaccia proprietaria ; modulo dual SIM.

Il miglior smartphone sotto i 200€ | Offerte per POCO X3 NFC

POCO, con i suoi device, è stata in grado di segnare un trend molto interessante: smartphone performanti a prezzi bassissimi. L'ultimo “ritrovato” dell'azienda. è proprio POCO X3 NFC, un device ambizioso ed economico al tempo stesso, così come dimostrato dalle specifiche e dal prezzo.

165.3 x 76.8 x 9.4 mm per un peso di 215 grammi ;

per un peso di ; display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel);

di diagonale con risoluzione (1080 x 2400 pixel); chipset quad-core Snapdragon 732G ;

; 6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512 GB );

di storage (espandibile tramite ); fotocamera principale da 64 + 13 +2 +2 mega-pixel con apertura f/1.9 e flash LED;

con apertura f/1.9 e flash LED; selfie camera da 20 mega-pixel con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; batteria da 5160 mAh ;

; sistema operativo Android 9.0 Oreo con interfaccia proprietaria MIUI.

Il miglior smartphone sotto i 300€ | Offerte per Xiaomi Mi 10T Lite

Si tratta del device più economico dell'ultima line up presentata dall'azienda che, nonostante il prezzo contenuto, non disdegna qualità sotto ogni punto di vista: da quello fotografico all'autonomia.

164.3 x 76.8 x 9 mm per un peso di 214.5 grammi ;

per un peso di ; display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione HD+ (1080 x 2400 pixel);

di diagonale con risoluzione (1080 x 2400 pixel); chipset quad-core Snapdragon 750G ;

; 6 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512 GB );

di storage (espandibile tramite ); fotocamera principale da 64 + 8 + 2 + 2 mega-pixel con apertura f/2.2 e flash LED;

con apertura f/2.2 e flash LED; selfie camera da 16 mega-pixel con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; batteria da 4820 mAh ;

; sistema operativo Android 9.0 Oreo con interfaccia proprietaria MIUI.

Il miglior smartphone sotto i 400€ | Offerte per POCO F2 Pro

Con POCO F2 Pro, la società ancillare di Xiaomi ha praticamente “rotto” il mercato; presentando uno smartphone dalle specifiche da top di gamma ad un prezzo più che contenuto. Si tratta, infatti di uno degli smartphone più apprezzati del 2020.

163.3 x 75.4 x 8.9 mm per un peso di 219 grammi ;

per un peso di ; display da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel);

di diagonale con risoluzione (1080 x 2400 pixel); chipset quad-core Snapdragon 865 ;

; 8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512 GB );

di storage (espandibile tramite ); fotocamera principale da 64 + 5 + 13 + 2 mega-pixel con apertura f/1.72 e flash LED;

con apertura f/1.72 e flash LED; selfie camera da 20 mega-pixel con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; batteria da 4700 mAh ;

; sistema operativo Android 9.0 Oreo con interfaccia proprietaria MIUI.

Il miglior smartphone sotto i 500€ | Offerte per OnePlus 8T

L'indiscusso top di gamma elegante e dalle prestazioni fulminee, quest'anno è arrivato a prezzi particolarmente interessanti. OnePlus 8T, con tutto il bagaglio hardware. Una scelta che – sotto i 500€ – non ha rivali e che non giunge a nessun compromesso.

160.7 x 74.1 x 8.4 mm per un peso di 188 grammi ;

per un peso di ; display da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel);

di diagonale con risoluzione (1080 x 2400 pixel); chipset quad-core Snapdragon 865 ;

; 8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage (espandibile tramite microSD fino a 512 GB );

di storage (espandibile tramite ); fotocamera principale da 48 + 16 + 5 + 2 mega-pixel con apertura f/1.72 e flash LED;

con apertura f/1.72 e flash LED; selfie camera da 16 mega-pixel con apertura f/2.2;

con apertura f/2.2; batteria da 4700 mAh ;

; sistema operativo OxygenOS.

