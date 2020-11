L'approdo ufficiale sul mercato occidentale, la politica ben omogenea tra ecosistema e smartphone ed un rapporto qualità/prezzo onesto. Questi i segreti che hanno portato la ColorOS di OPPO ad essere usata da oltre 300 milioni di utenti mensili.

OPPO ColorOS tradotta in 72 lingue ed è presente in 140 paesi nel mondo

A riportare l'importante risultato dell'interfaccia proprietaria basata su Android è stata OPPO stessa, che spiega appunto che la ColorOS è ad oggi tradotta in 72 lingue ed è presente in 140 paesi, che in sintesi rappresentano ben 370 milioni di utenti attivi mensili. Un traguardo non indifferente per un sistema relativamente giovane sul mercato occidentale.

OPPO, per spiegarne il percorso di successo, ha poi creato una timeline che parte dagli albori del software proprietario fino all'approdo della ColorOS 11 che sarà basata su Android 11. Di seguito ve la riportiamo per intero.

Aprile 2013 – Prima versione di ColorOS pubblicata sul forum di test interno.

– Prima versione di ColorOS pubblicata sul forum di test interno. Maggio 2013 – Lancio ufficiale di OPPO ColorOS Weibo

– Lancio ufficiale di OPPO ColorOS Weibo Marzo 2014 – test pubblici ColorOS 2.0.

Marzo 2015 – Gli utenti di ColorOS superano i 30 milioni .

. Marzo 2016 – Rilascio di ColorOS 3.0.

Marzo 2018 – ColorOS 5.0 pubblicata ufficialmente fuori dalla Cina.

– ColorOS 5.0 pubblicata ufficialmente fuori dalla Cina. Dicembre 2018 – Lancio dell'assistente intelligente Breeno .

. Marzo 2019 – Rilascio di ColorOS 6.

Settembre 2020 – Rilascio di ColorOS 11.

Insomma, un percorso spedito lungo 7 anni che si allarga a macchia d'olio in una visione sempre più globale, con OPPO pronta a prendersi una fetta di mercato importante anche in mercati molto esigenti come quelli occidentali grazie proprio alla ColorOS.

