OnePlus 6 e 6T si aggiornano alla OxygenOS 10.3.7 | Download

L'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.7 sta venendo rilasciato per tutti i possessori degli ex top di gamma OnePlus 6 e 6T. L'update comprende alcune novità riguardanti la gestione delle notifiche e la modalità Fnatic. Nel firmware sono comprese anche le ultime patch di sicurezza di novembre, così come la risoluzione di alcuni bug legati al malfunzionamento degli screenshot.

Rilasciata la OxygenOS 10.3.7 su OnePlus 6 e 6T: ecco quali sono le modifiche

Ecco il changelog completo della OxygenOS 10.3.7 per OnePlus 6 e 6T:

Sistema Nuova funzione “Nascondi notifiche silenziose nella barra di stato” per filtrare le notifiche non importanti, semplificando la gestione delle notifiche delle app (Percorso: Impostazioni > App e notifiche > Notifiche > Avanzate > Nascondi notifiche silenziose nella barra di stato) Risolto il problema a bassa probabilità dei crash degli screenshot Patch di sicurezza Android aggiornata a 2020.11 Stabilità del sistema migliorata e bug generali corretti

Game Space Aggiunta scatola degli strumenti di gioco con comodi interruttori della modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avvertimento e blocco, per la tua esperienza di gioco coinvolgente Nuova funzione di risposta rapida aggiunta in una piccola finestra per WhatsApp e INS (abilitala scorrendo in basso dall'angolo in alto a destra/sinistra in modalità di gioco) Nuova funzione di prevenzione dei tocchi accidentali. Abilitala, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra delle notifiche



OxygenOS 10.3.7 – Download

Il roll-out è partito per le unità Global di OnePlus 6 e 6T. Quando saranno disponibili, troverete il link al download nell'articolo dedicato linkato qua sotto.

Scarica la OxygenOS 10.3.7 per OnePlus 6 e 6T

