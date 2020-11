Huawei AppGallery è main sponsor di Droidcon Italy 2020

Torniamo a parlare dello store ufficiale Huawei AppGallery, ma stavolta non si tratta dell'arrivo di una nuova applicazione, bensì di una novità che entra più a fondo all'interno del mondo Android. AppGallery, infatti, è main sponsor dell'ultima edizione del Droidcon Italy, una delle più delle più importanti conferenze per sviluppatori Android a livello internazionale, che si terrà il 27 e 28 novembre 2020 in live streaming. L'evento targato Synesthesia è giunto alla 7° edizione creando quest'anno un'occasione unica di formazione, condivisione e networking.

Huawei porta l'esperienza innovativa e tecnologica di AppGallery al Droidcon Italy 2020

Durante le due giornate del Droidcon Italy – ricche di incontri e opportunità di interazione attraverso keynote, tavole rotonde, interviste, hackathon e webinar – il colosso cinese porterà il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di idee innovative che hanno dato vita a quello che oggi è l'ecosistema Huawei Mobile Services, il cui protagonista è senza dubbio AppGallery. Nonostante si tratti di una piattaforma relativamente giovane e già terzo app store al mondo, che conta oggi oltre 2 milioni di developer registrati.

L'agenda del Droidcon Italy prevede due interventi da parte del team Huawei AppGallery, dedicati alle principali novità dello store e alle possibilità che vengono offerte ai developer. Sarà questa l’occasione per approfondire i dettagli del HMS Core, che a oggi include 56 kit e 19.981 API. Gli esperti Huawei saranno inoltre a disposizione degli sviluppatori e di tutti gli iscritti all'evento attraverso un virtual booth, per rispondere a domande e curiosità.

“Siamo entusiasti di partecipare in qualità di main sponsor a questa edizione del Droidcon Italy. In Huawei, ci impegniamo da sempre per fornire ai nostri consumatori tecnologie nuove e innovative, per una user experience senza eguali, non solo a livello hardware. Abbiamo infatti introdotto nuovi servizi e un app store proprietario che rappresenta la prima vera alternativa agli store tradizionali degli ultimi dieci anni, Huawei AppGallery. Per rendere il nostro store sempre più competitivo, stiamo lavorando al fianco della comunità di sviluppatori, che oggi sono oltre 2 milioni in tutto il mondo, per supportarli durante l’integrazione e il rilascio delle loro app, così come per l’acquisizione di nuovi utenti e la monetizzazione dei loro servizi” ha dichiarato Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Oltre allo sviluppo costante del suo ecosistema HMS, la compagnia cinese si impegna anche nel sostegno per sviluppatori e partner, come nel caso del nuovo servizio di assistenza completa: un White Paper e una piattaforma di consulenza online che includono informazioni sulle policy, sulla localizzazione dei prodotti, sull'acquisizione di utenti e sulla monetizzazione.

