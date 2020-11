OnePlus 8/8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.0.1.1 | Download

Circa un mese fa è stata rilasciata la OxygenOS 11 per OnePlus 8 e 8 Pro e adesso è in rilascio il primo aggiornamento post-OOS 11 alla OxygenOS 11.0.1.1. Nelle scorse settimane vennero introdotte varie novità con la Open Beta 3, alcune delle quali sono state riprese con la nuova ROM stabile. Si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo, come rivela la lista delle modifiche riportate nel changelog completo.

La OxygenOS 11.0.1.1 arriva su OnePlus 8 e 8 Pro: ecco le modifiche apportate

Ecco tutte le novità che la OxygenOS 11.0.1.1 porta su OnePlus 8 e 8 Pro, con il roll-out partito sia in India che in Europa.

Sistema Ottimizzato l'algoritmo di stabilità dei frame per rendere l'esperienza più fluida Ottimizzato l'algoritmo della luminosità adattiva, rendendo più confortevoli i 8.192 livelli di regolazione automatica Ottimizzata la gestione dei processi in background per migliorare le prestazioni in standby La lista dei Quick Settings è stata portata a tre linee Patch di sicurezza Android aggiornata ad ottobre 2010 Stabilità del sistema migliorata

Ambient Display Aggiunta la funzionalità Canvas, con cui disegnare automaticamente un'immagine sulla base di una foto per la schermata di blocco sul telefono

Rete Ottimizzata la funzione di 5G intelligente per estendere la capacità di durata della batteria Ottimizzata la connessione Wi-Fi per migliorare la stabilità della connettività

Bluetooth Connessione Wi-Fi ottimizzata per ridurre i ritardi di trasferimento Risolto il problema di bassa probabilità per la disattivazione dopo la connessione Bluetooth



OxygenOS 11.0.1.1 – Download

Se l'aggiornamento OTA non vi fosse già arrivato, potete eseguire l'installazione manuale effettuando il download del relativo firmware. Trovate tutti i link necessari nell'articolo dedicato.

