OxygenOS 10 e 11: tutti i bug degli smartphone OnePlus

I possessori di smartphone OnePlus sono sempre molto attivi quando si parla di segnalare bug, che si parli della OxygenOS 10 o dell'ultima OxygenOS 11. Quello di OnePlus è uno dei software più apprezzati, nonostante il cambio avvenuto con la undicesima edizione abbia generato qualche malcontento. Sì, perché l'ultimo major update ha reso la UI più personalizzata del passato, allontanandosi dall'esperienza più tipicamente stock.

Ma al di là di ciò, abbiamo deciso di creare un articolo dedicato, nel quale parlare dei bug software riscontrati dalla community. Raccoglieremo sia i problemi più rilevanti che quelli più marginali, in modo da darvi una panoramica quanto più completa possibile per i vari smartphone in circolazione. Vi ricordiamo che la sezione “Commenti” è aperta per le vostre segnalazioni, qualora aveste riscontrato problemi non elencati. Specifichiamo anche che i bug elencati potrebbero essere stati risolti.

OnePlus, ecco tutti i bug segnalati dagli utilizzatori della OxygenOS 10 e 11

OxygenOS 11

28/10 – Gli smartphone basati sulla OxygenOS 11, come nel caso di OnePlus 8, 8 Pro ed 8T, hanno un bug che affligge l'utilizzo dell'app Galleria. Qua trovate tutti i dettagli.

21/10 – C'è un bug nella OxygenOS 11 che riguarda la barra delle notifiche ed il tasto “Cancella tutte”. Qua trovate tutti i dettagli.

OnePlus 8T

29/10 – Con l'avvento della OxygenOS 11, i possessori di OnePlus 8T hanno riscontrato bug software relativi a sblocco biometrico, fotocamera ed altro ancora. Qua trovate tutti i dettagli.

OnePlus 8/8 Pro

03/11 – Alcuni utenti stanno segnalando problemi di tremolio dello schermo quando si utilizza il touch screen (specialmente nei giochi) su OnePlus 8 e 8 Pro, sia con OxygenOS 10 che 11. La segnalazione è stata girata al team di sviluppo di OnePlus.

21/10 – La OxygenOS 11 sta facendo crashare l'app Messaggi su OnePlus 8 e 8 Pro. L'azienda sta lavorando ad un fix che lo risolva: nell'attesa, provate a tenere premuto sull'icona dell'app, seleziona “App info/Storage” e cliccare su “Cache/Clear storage“.

12/10 – Gli utenti che hanno aggiornato OnePlus 8 e 8 Pro all'ultima OxygenOS 11 stanno avendo diversi problemi software per Bluetooth, Galleria, gaming, arresti anomali e altri bug. Qua trovate tutti i dettagli.

OnePlus 7 & 7T

21/10 – Riguardo alla OxygenOS 10, coloro che utilizzano modelli delle serie OnePlus 7 e 7T stanno avendo gli stessi problemi di crash dell'app Messaggi dei top di gamma successivi. OnePlus conferma di aver informato gli sviluppatori al riguardo.

OnePlus Nord

03/11 – Chi possiede OnePlus Nord sta avendo problemi nell'impossibilità di giocare al celebre Among Us. Provando ad avviarlo, il dispositivo si blocca, a volte anche finendo per disconnettersi. Secondo quanto segnalato su Reddit, chi ha questo bug può risolverlo giocando sotto rete Wi-Fi anziché 4G. Non proprio una risoluzione effettiva, ma una piccola pezza nell'attesa che possa arrivare un fix.

28/10 – OnePlus Nord sta ancora avendo il fastidioso bug che impedisce il corretto utilizzo del Bluetooth. Qua trovate tutti i dettagli.

