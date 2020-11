Il nebulizzatore elettrico di Xiaomi COCOBEAUTY ha un effetto idratante per la pelle

Dopo il debutto dell'aspirapolvere senza fili più economico del brand torniamo a parlare di Xiaomi YouPin, stavolta con un nebulizzatore elettrico per l'aromaterapia a marchio COCOBEAUTY, perfetto per rinfrescare il viso grazie al suo effetto idratante.

Xiaomi e COCOBEAUTY presentano il nebulizzatore elettrico idratante per la pelle del viso

Piccolo e caratterizzato da una sobria colorazione bianca con un inserto in metallo nella parte frontale, il nebulizzatore elettrico COCOBEAUTY di Xiaomi YouPin presenta un corpo in ABS che misura 147 x 105 x 210 mm, per un peso di 591 grammi. Il dispositivo offre una potenza di 280W ed un contenitore da 100 ml: basterà accenderlo per creare una nuvola di vapore in appena 10 secondi.

Lo scopo non è solo quello di offrire un approccio pratico e veloce all'aromaterapia (utilizzando delle essenze con l'acqua): infatti il vapore generato può essere utilizzato per idratare la pelle del viso in profondità. Al centro del corpo è presente solo il pulsante di accensione mentre l'erogatore è mobile, in modo da poterlo posizionare al meglio.

Il nebulizzatore elettrico COCOBEAUTY con effetto idratante per la pelle del viso è in vendita su Xiaomi YouPin ad prezzo di soli 13€ al cambio, ovvero 99 yuan. Stavolta non si tratta del solito prodotto disponibile solo il patria ma arriva anche per noi occidentali grazie ad AliExpress: qui trovate il link all'acquisto dove il nebulizzatore viene venduto a 28€ (assicuratevi che sia selezionata la presa UE).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu