Lanciato come uno degli speaker smart più stilosi e potenti del panorama Android, il Huawei Sound è un concentrato di qualità audio e funzionalità e proprio per questo, il brand cinese e Sony Select hanno stretto un importante accordo per portare la musica ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) proprio sui nuovi altoparlanti.

Huawei Sound è il primo speaker smart ad aver integrata la musica ad alta risoluzione di Sony

Durante la conferenza stampa per il Mate 40 in Cina, Huawei ha rivelato che ha stretto il primo accordo per portare la musica ad alta risoluzione di Sony Select su uno speaker smart mosso da IoT, in questo caso sul Sound. Questo è possibile grazie all'altra collaborazione che il colosso cinese ha ottenuto con Devialet, che ha fornito i suoi diffusori acustici.

Secondo l'Editor-in-Chief di Sony Select, la divisione musicale del colosso giapponese e Huawei inseguono lo stesso obiettivo: fornire il massimo della musica del brand ad altissima risoluzione. Anche Wu Bin, Capo del dipartimento della divisione Cloud del gigante del tech cinese, ha affermato che gli utenti potranno accedere alla selezione dei brani Sony dall'app Huawei Music.

Inoltre, Wu si sofferma anche sul fatto che gli speaker smart, le soluzioni per auto e tanti altri prodotti IoT saranno il futuro della musica e Huawei vuole essere in prima linea in questo senso.

