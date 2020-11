Codice sconto luce da monitor Xiaomi Mijia MJGJD01YL

Se siete in cerca di una soluzione salva vista, contro l'affaticamento degli occhi quando siete al PC, allora la luce da monitor Xiaomi Mijia MJGJD01YL farà di certo al caso vostro: si tratta di un prodotto utilissimo per chi è solito lavorare o giocare al buio o in ambienti poco illuminati, ora in offerta con codice sconto!

Xiaomi Mijia MJGJD01YL è la luce da monitor per PC e notebook | Codice sconto

Facilissima da montare e da utilizzare, la luce da monitor targata Xiaomi Mijia segue lascia dei classici prodotti del brand cinese: utili, economici e dal design minimal ed essenziale. Il dispositivo si presenta come un tubolare in metallo con un aggancio magnetico ed un pratico controller per regolare la luminosità da remoto; la struttura è regolabile in modo da illuminare correttamente display e la superficie che lo precede. L'alimentazione avviene tramite cavo USB Type-C, che potrete collegare direttamente al computer o al notebook.

La luce da monitor Xiaomi Mijia MJGJD01YL è disponibile in offerta con codice sconto sullo store GearBest: in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

