Nelle scorse ore, il colosso cinese ha annunciato la prima telecamera di sicurezza con HarmonyOS, mettendo in evidenza l'importanza del suo intero ecosistema e dimostrando di essere in grado di non pensare solo al mercato degli smartphone, ma di avere una visione ben più ampia. Proprio in quest'ottica si inserisce il nuovo campanello intelligente Huawei Smart Doorbell Pro, soluzione fresca di lancio e dotata di alcune interessanti funzionalità.

Huawei Smart Doorbell Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo campanello intelligente

In termini di design, Huawei Smart Doorbell Pro presenta un look minimale ed elegante (ma comunque mantenendosi discreto), in linea con questa tipologia di prodotti. Ovviamente si tratta di un dispositivo in grado di interfacciarsi con il proprio smartphone: ogni volta che viene premuto il campanello, questo registra una breve clip immortalando il visitatore (anche in assenza del padrone di casa). Non manca poi la possibilità di effettuare il pairing con la smart TV di Huawei, in modo da poter scoprire chi bussa alla porta senza dover mettere mano allo smartphone.

Presente all'appello anche la possibilità di “cambiare voce” durante l'utilizzo del dispositivo come interfono. Huawei Smart Doorbell Pro offre varie funzionalità smart AI, come il rilevamento del movimento avanzato: se qualcuno resta fuori la porta per almeno 10 secondi senza premere il campanello, partirà automaticamente la registrazione video. Il sensore equipaggiato consente un angolo di visione di 165° mentre a muovere il tutto troviamo un chip HiSilicon, con supporto al riconoscimento del volto tramite AI ed il rilevamento umano e dei movimenti tramite infrarossi.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è di certo l'autonomia: si parla infatti di circa 8 mesi di utilizzo, grazie alla presenza di una batteria integrata di ben 6.500 mAh.

Il prezzo del nuovo campanello intelligente Huawei Smart Doorbell Pro è di circa 76€ al cambio attuale, ossia 599 yuan. Il dispositivo sarà in vendita in Cina dal mese di dicembre e per il momento non è dato di sapere se si tratterà di un'esclusiva asiatica oppure se arriverà anche alle nostre latitudini.

