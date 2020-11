L'Internet delle Cose è praticamente il diktat del nuovo decennio: ogni brand tecnologico ne vuole un pezzo. Ma è chiaro questa tecnologia vada alimentata o meglio, i suoi dispositivi, quindi si necessita di una batteria congrua. E la soluzione potrebbe averla il fondatore di Smartisan, che ha lanciato la batteria per IoT a grande capacità completamente in oro, che sia la svolta per Xiaomi, 360, Realme, Huawei e altri nel settore smart home?

La prima batteria per IoT in oro nasce dalla collaborazione tra la Nanfu ed il fondatore di Smartisan Luo Yonghao per uno smart home più potente

Dopo un lungo studio sulle nuove tecnologie 5G, Internet delle Cose e AI, si è capito che l'alimentazione dei prodotti smart non è solo aumentata per richiesta, ma anche per necessità energetica. Quindi, bisognava sviluppare una batteria che garantisse un'autonomia importante per l'IoT.

E a pensarci è stato Luo Yonghao, ormai mitologico fondatore di Smartisan, che dalla collaborazione con il colosso dell'energia di consumo Nanfu ha creato la batteria per IoT Chuanying ad alta capacità, realizzata in oro al 99.99%. Questo perché il fondo in oro che riveste l'elettrodo negativo migliora la conduttività e quindi la potenza dell'impulso energetico, rendendo stabile il flusso elettrico.

Per fare un esempio pratico, grazie alla batteria Chuanying il telecomando dell'auto migliora il raggio di funzionamento dell'apertura e chiusura del veicolo, oltre i 50 metri. Ma applicato allo smart home, porta vantaggi enormi per i sensori intelligenti, le bilance pesapersone smart, i vari telecomandi dei prodotti Wi-Fi.

Il prezzo di questa batteria IoT in oro sembra essere tra l'altro abbordabile, a livello di consumo di massa, quindi è qualcosa che venderà molto sicuramente per il Singles Day 11.11. Questo basterà a destare l'interesse dei colossi come Xiaomi, Huawei, Realme, 360 e altri? La vera domanda in realtà pare essere un'altra: visti i trascorsi di Luo Yonghao, ci si può fidare?

