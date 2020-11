Nonostante sia il brand più influente della Cina nel settore smartphone, Huawei ha una user base molto importante anche nel mercato europeo, dove per anni è stata sempre l'alternativa migliore a Samsung e Apple. Proprio per questo, grazie alla sua crescita, Huawei è riuscita a creare oltre 220.000 posti di lavoro in Europa.

Huawei: 16 miliardi di euro di benefici economici e 224.300 posti di lavoro in Europa

Secondo il rapporto dell'Oxford Economic Research Institute, le operazioni di Huawei in Europa hanno creato ben 16 miliardi di euro di benefici economici per il continente, creando inoltre direttamente o attraverso il supporto della catena di fornitura 224.300 posti di lavoro e 6.6 miliardi di euro di tasse.

Ma non è solo una questione meramente economica, dato che Huawei sta dando un fondamentale contributo nella ricerca e lo sviluppo in Europa. Infatti, il colosso cinese è il quinto investitore in R&S per l'Unione Europea nel 2018/2019. Stando alle parole di Pete Collings, Capo Consulenza della Oxford Economics: “Gli investimenti in ricerca e sviluppo, proprio come ha fatto Huawei, sono fondamentali per migliorare la produttività complessiva dell'economia europea“.

Anche Abraham Liu, Il Vice Presidente per l'Europa di Huawei, ha riportato i seguenti dati: “Nel 2019, il contributo diretto di Huawei al PIL europeo è stato di 2,8 miliardi di euro, con un tasso di crescita medio dell'11,4% negli ultimi cinque anni. In questo periodo particolare del 2020, Huawei garantirà la stabilità della rete in Europa. Operare in sicurezza per soddisfare le esigenze delle persone per gli uffici, l'istruzione on line, ecc. Huawei si è sviluppata in Europa per 20 anni ed è radicata nella promozione dello sviluppo del settore. Affrontando il futuro, lavoreremo ancora con i nostri partner per superare le difficoltà e creare valore“.

