Nonostante si sia espressa più volte contraria all'entrata in un settore particolare e ben determinato come quello delle automobili elettriche, Huawei spinge molto sulla tecnologia e la motoristica che le muove. Infatti, dalle ultime notizie sono venuti fuori due nuovi brevetti Huawei dedicati proprio alle componenti per l'automotive dell'auto elettrica.

Huawei: gestione termica e controllo del veicolo nei brevetti per l'automotive delle automobili elettriche

In base a quanto raccolto dall'ente cinese che ha registrato i due brevetti, Huawei sta lavorando sia ad un sistema di gestione termica per veicolo elettrico, che terrà a bada i consumi dell'automobile, ma anche un importante sistema di controllo della vettura con relativa accessoristica, applicabile all'Internet dell'auto. Una di queste tecnologie è dotata di un server di parcheggio, che permette di parcheggiare in modo smart così da ridurre drasticamente i rischi di urto nella manovra.

Questi due brevetti si aggiungono alle già sviluppate tecnologie di automotive per le auto elettriche di Huawei, come tutta la tecnologia relativa ad HiCar, ma anche altre innovazioni come il sistema di gestione DriveOne che fanno parte di un'attenta politica mirata sì alle automobili ed al loro settore, ma che non interessa la produzione effettiva di questo tipo di veicoli. Certo è che il brand giocherà un ruolo fondamentale per il futuro della motoristica.

