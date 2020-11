Huawei, come ormai ha fatto capire nel corso degli anni, è ben più che una gigantesca impresa di prodotti consumer. L'IoT è un pallino non di poco conto per l'azienda e applicarlo anche al settore automobilistico è qualcosa che il brand vede decisamente di buon occhio, quindi non sorprende la presentazione del sistema per la produzione di modelli di auto elettrica Huawei DriveOne.

Huawei: DriveOne è un insieme di componenti fondamentali per l'auto elettrica

Come si compone quindi questo nuovo sistema di produzione. Come hanno spiegato alla presentazione, Huawei DriveOne combina sette parti fondamentali (elettromeccaniche) affinché l'auto elettrica funzioni: un'unità del controllo batteria, un'unità per il microcontrollo, un convertitore DC, un'unità di distribuzione per l'alimentazione, un caricatore integrato, un riduttore ed ovviamente il motore.

Oltre alle componenti fisiche, Huawei DriveOne integra un software proprietario potenziato con AI, che combinerà il cloud al controllo dell'auto, rendendosi rilevante nella trasmissione del veicolo, oltre alla previsione e soluzioni dei problemi che l'auto elettrica potrebbe avere, in più incentiva un sistema di sicurezza migliore e migliori prestazioni per la batteria.

Questo sistema permetterà infine di offrire all'auto elettrica una ricarica fino a 200 chilometri di autonomia con soli 10 minuti di funzionamento. Il carico elettrico permetterà inoltre di effettuare aggiornamenti di sistema, ovviamente spinto da HarmonyOS, elemento fondante dell'automotive di Huawei.

