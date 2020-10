Nell'ultimo periodo, si sono fatte sempre più frequenti le voci di un ingresso di un brand come Huawei nell'industria automobilistica, con determinate tecnologie smart sviluppate per le auto, come HiCar, che alimentavano tali indiscrezioni. Ma il colosso cinese ha ribadito che non è interessata a questo tipo di produzione, spiegando il perché.

Huawei: l'obiettivo sarà sempre fornire tecnologia ICT HiCar per auto smart al fine di aiutare le aziende automobilistiche nella produzione

Durante la conferenza dedicata allo sbarco di Huawei Mate 40 in Cina, Wang Jun, il Capo della divisione Auto, ha spiegato come il brand non ha intenzione di portarsi in un settore come quello automobilistico come produttore, ma piuttosto di rivolgere le proprie attenzioni verso le soluzioni smart pensate per le auto.

Infatti, Huawei continuerà a fornire soluzioni ICT (tecnologia dell'informazione e della comunicazione), oltre a varie componenti interne come le soluzioni HiCar, al fine di creare un potente ecosistema di Infotainment per le auto dei principali costruttori del settore automobilistico.

Ed in effetti, l'ecosistema HiCar ha già visto i primi ottimi risultati, come la collaborazione per la realizzazione di più di 150 modelli di auto e la pre-installazione del sistema smart e infotainment su oltre 5 milioni di unità nel 2021. Brand di livello come Volvo, BYD, Xiaopeng, Great Wall Motors e altri hanno scelto di diventare smart grazie al sistema Huawei e presto si aggregheranno altri marchi, soprattutto con il sopravanzare di HarmonyOS.

