Se vi dicessimo che da qualche parte nei laboratori di Huawei esiste un Mate 40 dotato di ricarica a 200W vi stupireste? Probabilmente sì, almeno di primo impatto, ma a mente fredda è una notizia verosimile, specialmente se accostata ad un nome come quello di Huawei. Quante volte abbiamo sentito speculazioni, più o meno maliziose, su come le aziende tech ci nascondano le vere tecnologie a cui stanno lavorando, lanciando sul mercato dispositivi più indietro rispetto a quello a cui stanno lavorando. E in un certo qual senso è vero: la famiglia Huawei Mate 40 è dotata del nuovo standard SuperCharge a 66W, ma è forse scontato che Huawei sia già in possesso di ricariche ben superiori a questa.

La ricarica a 200W sarebbe potuta debuttare su Huawei Mate 40, ma l'azienda spiega perché ha lasciato perdere

Di questa sorta di segreto di Pulcinella ne ha parlato addirittura il CEO Richard Yu, in occasione del lancio in madrepatria della serie Huawei Mate 40. Non è ancora chiaro se sia questa la “sorpresa” di cui parlava: fatto sta che ha affermato di come Huawei maneggi già standard di ricarica rapida a 120W e persino 200W. Ma qua ci ricolleghiamo a quanto detto sopra: il fatto che le aziende possiedano oggi tecnologie che vedremo solo nel futuro non significa nulla. Poter tecnicamente realizzare un caricatore a 200W (già certificato da diversi mesi) non implica che questa tecnologia sia pronta per essere prodotta e diffusa su larga scala.

Richard ha spiegato proprio il perché su Huawei Mate 40 ci sia una ricarica a 66W anziché a 120W o 200W. Allo stato attuale, adottare una caratteristica del genere avrebbe implicato una scocca con spessore maggiorato. Non solo: le batterie odierne non sono ancora pienamente in grado di sopportare una potenza del genere e ne andrebbe della loro longevità sul lungo periodo. Ci sono tecniche per ridurre lo stress, come dimostra la batteria di Xiaomi Mi 10 Ultra, ma da 120W a 200W c'è un discreto scalino.

