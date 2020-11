Sono passati diversi mesi dal debutto ed ora le cuffie TWS Elephone ElePods 1 tornano alla riscossa e diventano ancora più convenienti grazie al codice sconto dedicato: piccole, leggere e adatte a qualsiasi evenienza, ad un prezzo davvero mini.

Codice sconto Elephone ElePods 1: le cuffie TWS tornano ad un prezzo davvero niente male

Le cuffie TWS Elephone ElePods 1 arrivano con un design in-ear a capsula, supporto al Bluetooth 5.0 ed un utilissimo display LCD che consente di visualizzare la percentuale di carica della batteria. Il case ospita un'unità da 280 mAh (45 mAh per le cuffie) in grado offrire un'autonomia fino a 3 ore.

Se siete in cerca di un paio di cuffie TWS low budget, allora le Elephone ElePods 1 faranno di certo al caso vostro, specialmente grazie al codice sconto che trovate in basso, insieme al link alla pagina del prodotto. In caso non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

