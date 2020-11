Presentato qualche settimana fa ed in vendita solo tramite canali di importazione, il nuovo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Flip 6 ha debuttato anche su eBay in offerta in sconto con Coupon ad un prezzo molto interessante per quello che offre.

Xiaomi Mi Flip 6: lo speaker Bluetooth impermeabile, potente ed in offerta con Coupon su eBay

Il design del nuovo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Flip 6 è molto giovanile e adatto per ogni ambiente e situazione. Ma sono anche le sue caratteristiche a renderlo davvero molto interessante: partendo dal sistema audio a 16 W (8 W x 2), con due modalità di ascolto (normale e con profondità dei bassi) ma anche un utilissimo utilizzo TWS Wireless Stereo collegando un altro speaker dello stesso modello.

Molto buona anche l'impermeabilità della cassa Bluetooth Xiaomi con certificazione IPX7, inoltre l'autonomia garantisce un utilizzo di circa 13 ore continue, mentre il microfono incorporato permette di rispondere alle chiamate senza utilizzare lo smartphone. Molto stabile la comunicazione grazie al Bluetooth 5.0. La batteria da 2600 mAh è ricaricabile tramite USB Type-C. Infine, la gamma di frequenza è dagli 80 ai 20.000 Hz.

Il nuovo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Flip 6 va quindi in offerta con Coupon sconto su eBay utilizzando il codice che trovate nel box in basso al prezzo di 27 € invece che di 37 €. Un'offerta davvero interessante per le specifiche che offre.

