Un settore che si ravviva di momenti in compagnia o comunque in vacanza è sicuramente quello degli casse audio wireless, che ormai esistono di ogni forma e maniera. Un brand cinese bravo a produrre prodotti del genere è Xiaomi, che ha lanciato sul mercato il nuovo Mi Bluetooth Speaker impermeabile, ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker è la cassa wireless impermeabile, con tanta autonomia e audio a 16 W

La cassa audio Xiaomi Mi Bluetooth Speaker si presenta molto in linea con il trend attuale (se pensiamo ai prodotti JBL, ad esempio), con una struttura rinforzata in gomma ma anche colorata, considerando quella in finitura blu. Tutto intorno agli altoparlanti c'è un rivestimento in tessuto tipico degli speaker.

Guardando alle specifiche, partiamo proprio dagli altoparlanti dello speaker Bluetooth Xiaomi, che sono due moduli stereo da 8 W, per un totale quindi di 16 W. Molto buono considerando anche il rapporto suono/rumore di 70 dB. Presente il supporto al Bluetooth 5.0, mentre per la batteria abbiamo un modulo da 2600 mAh, che permette una riproduzione continua di 13 ore. Si ricarica tramite USB Type-C.

Dicevamo che il Mi Bluetooth Speaker è impermeabile, infatti è certificato IPX7 ed ha una serie di 6 tasti con svolgere varie funzioni: far partire una telefonata grazie al microfono integrato, quelli del volume, play/pausa e tutte le funzioni audio.

La nuova cassa audio wireless Xiaomi Mi Bluetooth Speaker è già disponibile su AliExpress all'interessante prezzo di 34.69 €, decisamente a fuoco per le specifiche che ha.

