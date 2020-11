È passato quasi un mese dalla presentazione del nuovo flagship di Huawei, che non ha disdegnato complimenti degli esperti grazie alle sue specifiche. Ma la serie Mate 40, di cui abbiamo recensito il Pro, può avere anche dei problemi, come segnala il Vicepresidente della divisione smartphone di Huawei, soprattutto in merito agli accessori come le cover.

Huawei Mate 40: la cover in metallo può creare problemi alle antenne e alla fotocamera

Secondo un post su Weibo di Bruce Lee, VP della divisione mobile di Huawei, le cover ultimamente di moda che replicano il modulo fotocamera dei Mate 40, soprattutto in metallo, potrebbero portare alcuni problemi al dispositivo. In che modo? Anzitutto proprio per i sensori fotocamera, dato che potrebbero viziare lo scatto rendendolo meno prestante.

Ma questo è solo il problema minore che potrebbe provocare ai Mate 40: infatti, questo tipo di cover hanno un grave impatto sull'antenna degli smartphone, specie per le funzioni di navigazione, aumentando quindi gli sforzi di connessione che incidono in modo deciso sui consumi energetici.

Insomma, le custodie per gli smartphone sono importante, ma a volte quelle che crediamo più protettive per prodotti top gamma come i Mate 40, potrebbero riservare problemi ben più grandi di quelli che cerchiamo di evitare e se Huawei consiglia di evitare, forse è bene dar ascolto stavolta.

