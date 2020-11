Honor arricchisce il suo ecosistema smart life con nuovi accessori

Non solo Honor Band 6 durante l'evento di oggi: solo poche ore fa la compagnia cinese ha presentato al mondo la prima smartband con display full screen, una novità che di certo non passerà inosservata (e che di certo sarà ripresa anche da altri brand). Oltre al wearable, Honor ha presentato anche alcuni accessori della serie Choice, che comprendono un rasoio elettrico standard ed uno da viaggio, un supporto per auto ed un umidificatore antibatterico.

Honor ha lanciato due rasoi, un supporto per auto AI ed un umidificatore

Per quanto riguarda la famiglia Honor Choice, si tratta dispositivi smart life, che nascono grazie alla collaborazione tra il brand cinese e importanti leader del settore e che comprendono una gamma molto ampia di prodotti che riguardano lo sport, l'intrattenimento, la tecnologia ed i viaggi. Tra questi prodotti abbiamo trovate, ad esempio, le cuffie TWS Earbuds. Ed ora Honor ha presentato nuovi dispositivi, anche se per il momento si tratta di esclusive cinesi e non è dato di sapere se e quanto arriveranno anche da noi.

Il primo prodotto è il rasoio elettrico Quick Speed Net, realizzato in collaborazione con MSN. Il dispositivo è dotato di tre lame con design ad anello, con un motore brushless avanzato.

Oltre a questa soluzione è stato lanciato anche un rasoio da viaggio del peso di soli 113 grammi, compatto e facilissimo da portare in giro. Ovviamente non manca la resistenza agli schizzi di tipo IPX5. Lato autonomia, l'azienda assicura fino a 45 giorni di utilizzo con un singola carica. I due rasoi vengono proposti in patria al prezzo di 269 yuan e 129 yuan, rispettivamente circa 34/16€ al cambio attuale.

La compagnia asiatica ha presentato anche un supporto da auto con funzionalità AI, in collaborazione con DDPAI. Si tratta di un supporto per smartphone con ricarica wireless fino a 15W e controlli vocali, sia per dispositivi Android che iOS. Il prezzo è di 199 yuan, circa 25€.

Per concludere, Honor ha presentato anche un umidificatore antibatterico, soluzione dotata di un contenitore per l'acqua da 3 litri in grado di migliorare l'aria di una stanza per circa 12 ore. All'interno del dispositivo è presente un filtro antibatterico ed è possibile impostare due modalità, con aria calda o fredda. In questo caso il prezzo di vendita è di 499 yuan, circa 63€.

