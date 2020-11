Ormai è passato un bel po' di tempo dall'uscita dell'ultima smartband targata Honor. Dopo il lancio della Band 5 (qui trovate la nostra recensione) abbiamo avuto il debutto della versione 5i, ma da allora questa parte dei wearable del brand è rimasta scoperta. Ma le cose potrebbero cambiare prossimamente e la prova arriva dall'applicazione Huawei Health, dove viene mostrato un dispositivo dal nome in codice Aragorn: alla fine le nostre intuizioni si sono rivelate veritiere ed ecco pronta per il debutto la nuova Honor Band 6, una piccola rivoluzione per il settore delle smarband: di seguito trovate tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Honor Band 6 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla prima smartband full screen

Design e caratteristiche

Dopo una trepidante attesa, finalmente Honor Band 6 è ufficiale. La nuova smartband della compagnia arriva con un display AMOLED a colori da 1.47″ con curvatura 2.5D, con un rapporto superficie/schermo del 64% (eccezionale per un indossabile) ed un'area di visualizzazione più ampia del 148% rispetto alla generazione precedente. Come si evince anche dalle immagini, il dispositivo si presenta come una sorta di versione “mini” del Watch ES. Lungo il bordo destro trova spazio un pulsante fisico mentre al lato opposto il logo del brand cinese. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni (Nero, Argento e Rosa).

Funzionalità ed autonomia

Similmente ai modelli superiori, Honor Band 6 offre in monitoraggio della frequenza cardiaca tramite tecnologia TrueSeen 4.0 mentre per il sonno abbiamo il TrueSleep 2.0. Non manca proprio nulla a questa piccoletta e infatti trova spazio anche il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), feature diventata ormai un must have. Massima attenzione alla saluta grazie al monitoraggio dell'aritmia e alla previsione del rischio di fibrillazione atriale.

Ampio spazio anche al fitness, con il supporto a 10 modalità sportive e il riconoscimento automatico del tipo di attività fisica in atto. Presente all'appello l'NFC per i pagamenti. Lato autonomia, la smartband è in grado di offrire fino a 14 giorni con una singola carica e grazie alla tecnologia di ricarica rapida basteranno solo 5 minuti per poter sfruttare almeno 2 giorni di utilizzo.

Nome in codice Aragorn

Nelle scorse settimane, all'interno dell'applicazione dedicata al fitness e agli indossabili del binomio Huawei/Honor è spuntato un dispositivo dal nome in codice Aragorn (lo vedete nell'immagine in alto). Sia il posizionamento che l'immagine sample fanno riferimento ad una smartband di Honor ed è quindi chiaro il riferimento alla Band 6. Mistero risolto!

Honor Band 6 ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Honor Band 6 è di appena 249 yuan, circa 31€ al cambio attuale; per la versione con NFC la cifra sale a 289 yuan, circa 36€, nulla di esageratamente caro. Le prevendite in Cina partiranno il 4 novembre, mentre la commercializzazione avrà luogo il prossimo 11 novembre. Al momento non è dato di sapere quando arriverà in Europa e in Italia: restiamo in attesa di maggiori dettagli e intanto… abbiamo l'acquolina in bocca!

