Abbiamo imparato ad apprezzare, nel corso degli anni, gli auricolari TWS di Apple, gli AirPods. Anche per questo, molti produttori hanno lanciato modelli molto simili, se non quasi uguali, come le ormai notissime i10 TWS, di cui abbiamo fatto un confronto con altri “cloni”, cuffie Bluetooth molto apprezzate proprio per la loro somiglianza e buona qualità che tornano in sconto con Coupon nell'offerta di Geekbuying ad un prezzo molto conveniente, soprattutto spedite da Italia.

i10 TWS: cuffie Bluetooth cloni delle Airpods con controlli touch e riduzione del rumore smart in offerta con Coupon su Geekbuying

Se guardiamo al design, le i10 TWS in offerta non lasciano troppo spazio alla fantasia, dato che sono cloni alle AirPods. Passando alle specifiche, abbiamo un supporto al Bluetooth 5.0, un sistema di controlli touch, con supporto ai comandi vocali, ma anche un rapido sistema di pairing.

Interessante anche il sistema di riduzione del rumore smart in chiamata per telefonate più chiare, comodo inoltre il case con LED di notifica della carica. Parlando proprio di batteria, abbiamo 30 mAh per auricolare, mentre sono 300 mAh per la custodia delle i10 TWS. Questo permette di ascoltare musica per oltre 3 ore e mezzo.

Le cuffie i10 TWS vanno quindi in offerta sconto con codice Coupon all'ottimo prezzo di 17.10 €, senza dimenticare la comoda spedizione da Italia gratis.

