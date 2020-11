Il vaso smart Xiaomi YouPin coltiva le piante al posto nostro

Xiaomi ci ha già abituati a gadget per gli amanti della flora e questo vaso smart lanciato su YouPin non fa che completare il cerchio. In passato abbiamo recensito Flower Care, il sensore da impiantare nei vasi tradizionali per tenere sott'occhio lo stato delle piante. Ma questo vaso alza l'asticella, sostituendosi quasi in toto alle nostre cure da riservare la vegetazione che ospitiamo in casa.

Il nuovo gadget dell'ecosistema Xiaomi è pensato per chi non ha il pollice verde

In passato avevamo già visto un vaso smart prodotto da HHCC, mentre in questo caso l'azienda partner che lo ha sviluppato si chiama ONEMI. Misura 40 x 19 x 16 cm, ha una forma più tipicamente rettangolare anziché cilindrica, dando così maggior spazio in orizzontale alle piante ma senza sacrificare quello in verticale per le radici.

Assemblato interamente in plastica bianca ABS in stile Xiaomi, l'integrazione software con l'app Mi Home permette di tenere tutto sotto controllo. Una volta inserita la pianta, dall'app si specifica di quale razza si tratta e il vaso si occuperà di gestirla di conseguenza. Al suo interno è collocato un sistema automatizzato in grado di annaffiare da solo quanto basta, basta riempire di tanto in tanto il serbatoio da 2 litri. Sempre tramite app si possono ottenere i parametri sullo stato della terra, i nutrienti ed il livello di umidità, così come la temperatura e statistiche in tempo reale sulla sua crescita.

Il vaso smart viene venduto sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin al prezzo al cambio di circa 51€, con 399 yuan come prezzo di listino.

