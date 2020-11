In questo periodo storico non propriamente ideale per uscire, avere cura di se stessi resta comunque fondamentali. Quindi, un accessorio come il rasoio tagliacapelli Xiaomi ENCHEN Sharp Hair Trimmer va in sconto con offerta lampo su TomTop ad un ottimo prezzo.

Xiaomi ENCHEN Sharp Hair Trimmer è il rasoio tagliacapelli in offerta lampo su TomTop

Il tagliacapelli Xiaomi ENCHEN è un rasoio dallo stile moderno e quasi professionale, con il design con livrea metallizzata. Ma anche le sue funzioni non sono da meno: ha una potenza di 7500 rpm/min, con le estremità arrotondate al fine di non arrossare la pelle, una buona batteria da 800 mAh (autonomia garantita di 45 minuti consecutivi). Inoltre, ha una manopola che regola lo spessore di rasatura da 0.8 a 2 mm, senza contare le 4 testine regolatrici.

Inoltre, il rasoio tagliacapelli ENCHEN Sharp Hair Trimmer ha un motore silenzioso, con rumore da meno di 55 dB, inoltre ha un sistema anti-corrosione che lo terrà pronto all'uso per molto tempo. All'interno della confezione, oltre alle testine, è presente un pettine ed un cavo Micro-USB per la ricarica.

Il rasoio tagliacapelli Xiaomi ENCHEN Sharp Hair Trimmer va in sconto su TomTop grazie all'offerta lampo al prezzo di 11.38 €, davvero ottimo considerando le sue caratteristiche e accessori.

