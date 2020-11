Inizia a diffondersi la Google Camera 8.0, la nuova versione lanciata con Pixel 5 adesso disponibile per vari modelli Xiaomi, Redmi, POCO, OnePlus, OPPO e Realme. Le novità sono molteplici, non soltanto a livello qualitativo ma anche funzionale, con l'introduzione di rinnovamenti estetici e delle modalità di scatto.

I primi porting della Google Camera 8.0 arrivano su vari modelli Xiaomi, Redmi, POCO, OnePlus, OPPO e Realme

Se foste curiosi, trovate tutte le novità della Google Camera 8.0 nel dettaglio nel nostro articolo dedicato. La prima novità riguarda la rivisitazione grafica della UI e dei tasti a schermo, così come modifiche per selettore dello zoom, modalità Ritratto, selfie, Slow Motion, Time Lapse e condivisione sui social. Ci sono anche consigli su come usare la fotocamera al meglio, così come nuove modalità come l'astrofotografia e Motion Photo.

Detto questo, i modelli per i quali è già possibile provare la Google Camera 8.0 sono diversi, per quanto si tratti di porting in fase Alpha o Beta. Ciò significa che potreste riscontrare problemi nel suo funzionamento. Inoltre, è possibile che anche altri modelli siano supportati, ovvero quelli che condividono lo stesso SoC di quelli per cui è confermata la compatibilità. Nel caso, noi vi indichiamo quali sono i chipset e la lista di modelli che potrebbero rientrare nella lista, ma non vi assicuriamo niente.

Arnova

La versione sviluppata da Arnova è quella compatibile con il maggior numero di dispositivi. L'elenco comprende i seguenti modelli:

OnePlus 8T, 8, 8 Pro, 7, 7 Pro, 7T Pro e Nord

OPPO Find X2 Pro

Realme X2 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra, Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite

Redmi K20, K20 Pro, Note 9S, Note 9 Pro, Note 7 Pro

POCO X3, M2 Pro

Scarica GCam_6beta.201115.1444build-8.0.101.apk

Questa lista comprende smartphone dotati di SoC Qualcomm Snapdragon 865, 855, 855+, 765G, 732G, 730, 730G, 720G e 675.

BSG

BGS è un altro dei principali sviluppatori quando si parla di porting della GCam. La sua versione rende disponibile la Google Camera 8.0 a bordo di Xiaomi Mi 9 SE, Mi 8 e Razer Phone 2.

Scarica MGC_8.0.018_V0.apk

In questo caso, la lista comprende smartphone con chipset Snapdragon 845 e 712.

Wyroczen

Concludiamo con il porting di Wyroczen, grazie a cui è possibile avere la GCam 8.0 su Redmi Note 8 Pro.

Scarica GoogleCamera_8.0_Wyroczen_Alpha.apk

Questo è l'unico caso di uno smartphone dotato di SoC MediaTek, ovvero l'Helio G90T.

