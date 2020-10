Xiaomi YouPin ha lanciato un endoscopio smart per l’igiene orale

Le novità di Xiaomi YouPin continuano senza sosta: dopo le nuove plafoniere smart targate Philips e il trittico di accessori per il fai da te Wiha, a questo giro tocca ad un prodotto dedicato all'igiene orale, un pratico endoscopio che permette di tenere sotto controllo le condizioni dell'interno della bocca ed è dotato di funzionalità smart (per la massima comodità!).

Un endoscopio smart per l'igiene orale: ecco l'ultima novità di Xiaomi YouPin

Il nuovo accessori di Xiaomi YouPin arriva tramite il brand Timesiso, una delle aziende partner della casa cinese che gravitano introno alla piattaforma di crowdfunding. L'endoscopio orale smart T5-YPC è una soluzione pratica ed economica, equipaggiata con una fotocamera in grado di effettuare riprese in 1080p e di offrire immagini nitide in scala 1:1. In questo modo è possibile visualizzare l'interno della bocca in modo chiaro, alla ricerca di eventuali problemi.

1 di 2

Carie, gengive infiammate, sporco e qualsiasi altro problema sarà facilmente individuabile. Grazie alla connettività Wi-Fi sarà possibile visualizzare le immagini in tempo reale direttamente da smartphone. La testina dell'endoscopio smart presenta 8 LED, in grado di illuminare la bocca a tutto tondo. Oltre alle riprese video è ancore possibile scattare foto.

All'interno del dispositivo trova spazio una batteria da 400 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 120 minuti di utilizzo. La ricarica avviene tramite PIN magnetico in circa 2 ore. Il prezzo dell'endoscopio smart di Xiaomi YouPin è di appena 143 yuan, circa 18€ al cambio attuale.

