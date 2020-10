L'illuminazione intelligente fa ormai gola a tutti, soprattutto se prodotte da brand storici e di sicura affidabilità. Come nel caso di Philips, che lancia le sue plafoniere smart Zhirui (lampade da soffitto) su Xiaomi YouPin con tanto di supporto all'app Mijia in vari formati ed un prezzo inquadrato.

Philips Zhirui: su Xiaomi YouPin le plafoniere smart e potenti

Come sono fatte quindi queste lampade intelligenti del produttore olandese? Come spesso accade, Philips per la sua linea di plafoniere smart Zhirui lancia più formati su Xiaomi YouPin, una plafoniera rettangolare e altre tre tonde, di cui una non smart in quanto è da esterno. Quanto alla potenza, il modello rettangolare è da 80 W, mentre le tonde vanno dai 40 ai 28 W. La versione più grande, ha delle dimensioni da 100 x 68 cm per un'illuminazione molto alta da 6200 lumen. Esso può andare sia in soggiorno che in camera da letto.

Sono dotate tutte di algoritmo dinamico della luce diurna, in modo da poter regolare ogni plafoniera Philips Zhirui tramite app Xiaomi Mijia, dove è possibile impostare l'orario tramite posizione geografica, oppure la luce da calda a fredda ogni 30 secondi. Proprio per questa funzione, c'è la funzione colore dal 2700 ai 5700K, con regolazione luminosità da 1-100%.

Ma quanto costano? Su Xiaomi YouPin, per la plafoniera smart più grande di Philips Zhirui, c'è un prezzo 949 yuan, circa 119 €, mentre per quelle tonde smart i prezzi sono 399 yuan (50 €) e 299 yuan (38 €), infine quella non intelligente ha un comodo prezzo di 59 yuan, circa 7 €. Non è chiaro se arriveranno in Occidente, ma non è affatto escluso, magari nei canali di importazione più noti.

