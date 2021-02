Se state cercando un mini PC economico e potente, T-Bao TBOOK MN35 potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro grazie a specifiche davvero niente male ed un prezzo goloso, grazie a questo codice sconto da utilizzare su Banggood.

Il mini PC T-Bao TBOOK MN35 scende di prezzo grazie a questo codice sconto

Il nuovo T-Bao TBOOK MN35 si presenta con un look davvero molto semplice e fa poco per ingraziarsi gli utenti dal punto di vista del design. Una scelta dettata da ciò che contiene al suo interno, dato che si tratta di un mini PC dotato di un buon comparto tecnico. Il cuore pulsante del terminale è il processore AMD Ryzen 5 3550H, con grafica Radeon Vega 8 ed accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD. Ovviamente si tratta di un dispositivo con Windows 10 a bordo, mentre lato connettività trovano spazio il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.1 ed un buon numero di porte (le vedete nell'immagine in basso).

Frontalmente, oltre al pulsante di accensione sono presenti due ingressi mini-jack, una porta USB 3.0 ed una Type-C. Il terminale presenta dimensioni compatte (12.8 x 12.8 x 5 cm) e può essere utilizzato in qualsiasi ambiente, in casa e in ufficio.

Il prezzo del mini PC T-Bao TBOOK MN35 è di 306.9€ grazie al codice sconto di Banggood: in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

