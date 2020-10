Xiaomi Mijia Pillar Room Heater è la nuova stufa verticale smart

La compagnia cinese si prepara all'arrivo dell'inverno e dopo la stufetta da scrivania super economica, ecco che le cose diventano ancora più interessanti con l'ennesimo prodotto a marchio Xiaomi Mijia: la stufa verticale Pillar Room Heater debutta su YouPin al solito prezzo vantaggioso e presenta alcune funzionalità smart davvero niente male!

Xiaomi Mijia Pillar Room Heater: la stufa verticale smart debutta su YouPin

Il design di Xiaomi Mijia Pillar Room Heater segue il classico trend della compagnia cinese, con un look minimale e la sola colorazione bianca disponibile all'acquisto. La stufa verticale di Xiaomi Mijia offre una potenza di 2100W ed è dotato di un sistema di riscaldamento in ceramica PTC, il quale consente di ottenere aria calda istantaneamente. Non mancano varie funzionalità smart: è possibile collegare la stufa al proprio smartphone e beneficiare dei controlli da remoto (tramite l'app del brand). Inoltre è presente un sensore ad infrarossi che permette di rilevare la presenza dell'utente e di orientale il dispositivo direttamente verso lo stesso.

Sono presenti varie modalità tra cui anche la possibilità di utilizzare il prodotto per beneficiare di aria fredda. Il prezzo della nuova stufa verticale smart Xiaomi Mijia Pillar Room Heater è di 399 yuan, circa 50€ al cambio attuale. Al momento il dispositivo è acquistabile solo tramite la piattaforma YouPin, ma come al solito… teniamo le dita incrociate e speriamo di poterla vedere anche nelle mani di noi occidentali.

