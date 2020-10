Gli accessori Xiaomi continuano ad ingolosirci e quest'oggi le cose si fanno ancora più interessanti grazie ad un prodotto dedicato alla cucina che calza a pennello in questo periodo così delicato. Il ceppo portacoltelli a marchio HuoHou, lanciato su Xiaomi YouPin, non funge solo da supporto per le vostre lame ma è anche un pratico sterilizzatore UV.

Coltelli puliti e disinfettati grazie al ceppo porta coltelli HuoHou, direttamente da Xiaomi YouPin

Una volta inseriti i coltelli al suo interno basterà schiacciare il pulsante presente sulla parte frontale per dare il via alla sterilizzazione tramite raggi UV. Il ceppo portacoltelli di Xiaomi YouPin – a marchio HuoHou è realizzato in ABS ipoallergenico e può essere lavato senza alcun problema (basterà rimuovere la base). Insomma, massima pulizia ed igiene in cucina grazie alla compagnia di Lei Jun!

Il ceppo portacoltelli di Xiaomi YouPin, a marchio HuoHou, con tanto di sterilizzatore UV integrato, è disponibile all'acquisto su Banggood in offerta con codice sconto e spedizione gratis dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu