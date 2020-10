Xiaomi Mi 10T Lite: la versione da 128 GB è migliore di quella standard e c’è un motivo

Dopo il mega successo di POCO X3 sembra sia in dirittura d'arrivo un altro best buy per la compagnia cinese. Stiamo parlando – ovviamente – dello Xiaomi Mi 10T Lite, il “piccolo” della nuova gamma top presentata dal brand durante l'evento di alcuni giorni fa. E ora, scavando nella pagina ufficiale dedicata al dispositivo, è emerso un dettaglio che potrebbe far preferire la versione da 128 GB rispetto a quella da 64 GB.

Xiaomi Mi 10T Lite: meglio la versione da 128 GB o quella da 64 GB?

Lo Xiaomi Mi 10T Lite ha debuttato in Italia ad un prezzo davvero niente male e con un comparto tecnico di tutto rispetto. Il dispositivo arriva con il supporto al 5G grazie allo Snapdragon 750G, accompagnato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Eppure tra i due tagli di memoria c'è una differenza, come si evince dando un'occhiata al sito ufficiale di Xiaomi, nella sezione dedicata alla specifiche dello smartphone.

La variante da 6/64 GB è dotata di memorie LPDDR4X e UFS 2.1 mentre le cose cambiano per il modello da 128 GB di storage: in questo caso si tratta di una memoria UFS 2.2. Non si tratta di una differenza “vitale”, ma per i più attenti alle specifiche potrebbe essere un'aspetto importate per scegliere tra lo Xiaomi Mi 10T Lite da 64 GB e quello da 128 GB. Per quanto riguarda il formato UFS 2.2, questo va ad aggiungere la tecnologia Write Booster, che permette di beneficiare di una maggiore velocità di scrittura.

In teoria la feature consente di avere tempi di caricamento ridotti durante l'esecuzione di giochi e applicazioni. Resta da vedere se nella pratica ciò si traduce effettivamente in un'esperienza di utilizzo migliore oppure se ci troviamo di fronte ad una modifica “leggera”. Voi cosa ne pensate? Quale delle due variante sceglierete?

Prima di lasciarvi ricordiamo che le vendite di Xiaomi Mi 10T Lite partiranno il 13 ottobre su Amazon e sul sito: la versione da 6/64 GB sarà proposta al prezzo scontato di 249.9€ per 24 ore, fino ad esaurimento scorte. La variante maggiorata da 128 GB sarà in vendita dal 1 novembre. Nel frattempo i fratelli maggiori sono già disponibili in preordine su Amazon.

