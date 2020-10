Animazioni lente? Ecco come sveltire la MIUI 12 sul vostro Xiaomi

Xiaomi sta portando l'ultima MIUI 12 su molti dei suoi smartphone più o meno recenti, anche su alcuni dispositivi di fascia medio/bassa. Essendo una UI che personalizza molto la base di Android, l'aggiornamento alla versione 12 può rivelarsi più pesante del previsto. In particolar modo nelle animazioni, rese più ricche e dinamiche rispetto alle versioni precedenti dell'interfaccia. Inutile dire che, trattando di smartphone, non se ne può migliorare l'hardware come si potrebbe fare, per esempio, su un PC. Ma ci sono alcuni piccoli “trick” con cui si può agire sul software, snellendo le operazioni più impattanti sulle prestazioni.

MIUI 12 lenta? Ecco come accelerare le animazioni sugli smartphone Xiaomi

Per molti potrà essere banale, ma il primo passo per accelerare le animazioni della MIUI 12 sui dispositivi Xiaomi è agire sulle stesse.

Andate in “Impostazioni/Info sistema“ Cliccate un po' di volte sulla voce “Versione MIUI” per abilitare la schermata “Opzioni sviluppatore“ Tornate in “Impostazioni” e cliccate su “Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ Scorrete in basso fino a raggiungere le voci “Scala animazione“ Selezionate tutte e tre le voci relative a Finestra, Transizione ed Animatore ed impostate “Animazione 0.5x” (potete anche disattivarle totalmente, nel caso lo preferiste)

Un altro metodo da seguire, meno banale, per snellire la MIUI 12 è il seguente:

Andate in “Impostazioni/Batteria e prestazioni“ Cliccate in alto a destra sull'icona dell'ingranaggio Selezionate “Pulisci la cache quando il dispositivo è bloccato” ed impostate l'opzione “Tra 30 minuti“

Infine, vi ricordiamo che c'è anche questa guida da seguire per rendere il proprio Xiaomi con MIUI 12 meno lento.

