Un Samsung Galaxy Z Fold con pop-up camera? Ecco l’ultima frontiera dei pieghevoli

Mentre i vari produttori cinesi si preparano a dar battaglia (in testa Xiaomi e Huaweiche sembra essere a lavoro anche su soluzioni alternative), Samsung starebbe pensando di rinnovare la sua gamma Galaxy Z Fold con varie novità. I vari brevetti trapelati mostrano sia delle chicche molto particolari (ed appariscenti) che vari tentativi di trovare la giusta configurazione per il comparto fotografico. La soluzione comparsa in un nuovo documento vede niente meno che una selfie camera pop-up.

La serie Samsung Galaxy Z Fold incontra una selfie camera pop-up e questo è il risultato

Il brevetto in questione è stato depositato presso gli uffici del WIPO ad aprile mentre la pubblicazione risale al 22 ottobre 2020. Il documento mostra uno smartphone pieghevole in stile Samsung Galaxy Z Fold equipaggiato con una fotocamera pop-up lungo la parte superiore. Grazie a questo modulo retrattile, il display rimane immune da notch e fori, presentandosi come un pannello completamente tutto schermo.

Inoltre questo particolare modulo è in grado di ospitare configurazioni avanzate: ad esempio si legge di un sensore principale, uno dedicato alla profondità ed un sistema per il riconoscimento 3D (con tanto di Dot Projector). Il tutto può essere integrato con un sensore IR e quelli dedicati a luminosità e prossimità.

Ovviamente sarà possibile utilizzare la selfie camera anche quando lo smartphone è chiuso; addirittura il brevetto mostra anche una soluzione a 6 fotocamere, tre nel modulo pop-up e tre sul retro del corpo. Allora, che ve ne pare di questa alternativa? Sarà davvero il futuro della famiglia Samsung Galaxy Z Fold? Come al solito in questi casi, trattandosi di un brevetto ci sono tanti dubbi al riguardo ma l'ultima parola spetta comunque alla casa asiatica.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu